Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC отчитался о достижении мощности 20 000 пластин в месяц на одном из заводов по 2-нм техпроцессу.

TSMC — тайваньская компания, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем. Она выпускает процессоры для Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm и других. Техпроцесс измеряется в нанометрах — чем меньше цифра, тем более современная технология. 2-нм техпроцесс пришел на смену 3-нм, который сейчас остается основным источником выручки компании.

Изображение: WCCFTech

Пять заводов на Тайване занимаются переходом на 2-нм техпроцесс. Один из них — Fab 20 — достиг мощности 20 000 кремниевых пластин в месяц. Это промежуточный этап перед началом массовых поставок клиентам.

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Даже без анонсов готовых устройств на 2-нм чипах этот техпроцесс уже принес TSMC 3% выручки в третьем квартале текущего года. На предыдущем отчетном звонке компания заявила, что количество запусков проектов (tape-outs) на 2-нм в четыре раза превышает показатель 3-нм на аналогичном этапе. Это говорит о высоком спросе.

Первыми потребительскими устройствами на 2-нм станут смартфоны. Google представит Pixel 11 с процессором Tensor G6 в августе. В сентябре Apple выпустит iPhone 18 с чипом A20 Pro. Однако основными заказчиками станут компании из сферы искусственного интеллекта.

AMD уже объявила, что ее ускоритель MI455X для Agentic AI будет производиться по 2-нм техпроцессу. NVIDIA готовит ответ — чип Rubin на том же техпроцессе.

Пока 3-нм техпроцесс остается лидером по объемам — 175 000 пластин в месяц. Но со временем клиенты из сферы ИИ перейдут на новую технологию, и 2-нм станет основным источником дохода TSMC.