Lenovo начала глобальные продажи настольного моноблока ThinkCentre X AIO Aura Edition. Главная особенность — экран с соотношением сторон 16:18 и разрешением 2560 x 2880 точек.

Компания Lenovo начала продажи необычного настольного компьютера, который анонсировала еще в январе на выставке CES 2026. Модель ThinkCentre X AIO Aura Edition выделяется среди конкурентов, прежде всего, нестандартным дисплеем с соотношением сторон 16:18.

©Lenovo

Новинка уже доступна в Австралии, странах Еврозоны, Гонконге, Малайзии, Сингапуре и Великобритании. В Северной Америке появление ожидается в ближайшее время. Цены варьируются в зависимости от региона: от 1933 фунтов в Великобритании (эквивалентно ≈ 200900 ₽ по курсу ЦБ РФ на 25.07.2026) до 2820 австралийских долларов в Австралии.

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Дисплей — главная отличительная черта. При диагонали 27,6 дюйма он имеет разрешение 2560 x 2880 пикселей и соотношение сторон 16:18. По замыслу разработчиков, такое соотношение позволяет работать с двумя вертикальными окнами или документами, словно на двух листах А4, расположенных один над другим. Яркость экрана — 300 нит, цветовой охват — 98% DCI-P3, частота обновления — 60 Гц.





В базовой версии установлен процессор Core Ultra 5 325, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель на 512 ГБ. В более мощной конфигурации доступен Core Ultra X7 368H с вдвое большим числом ядер и встроенной графикой Intel Arc B390, которая значительно быстрее базовой версии. Максимальный объем накопителя — до 2 ТБ, но во многих регионах объем оперативной памяти ограничен 16 ГБ.

©Lenovo