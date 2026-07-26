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Global_Chronicles
Nvidia и SK Group объявили о партнёрстве на полтриллиона долларов для развития ИИ
Nvidia и южнокорейский холдинг SK Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере ИИ. Общая стоимость партнерства оценивается более чем в $500 миллиардов.
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Американский разработчик чипов и южнокорейский промышленный конгломерат объединяют усилия для создания масштабной инфраструктуры искусственного интеллекта. В центре сделки — поставки передовой памяти HBM4, строительство гигантского дата-центра и создание так называемых ИИ-фабрик.

 Изображение - ChatGPT

Партнерство включает несколько направлений. Главное из них — строительство в Южной Корее дата-центра мощностью 2 ГВт. Оператором выступит SK Telecom. В центре установят оборудование Nvidia на базе платформы DSX для ИИ-фабрик и вычислительных систем Vera Rubin с памятью HBM4 от SK hynix. Запуск первой очереди намечен на 2027 год.

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Дата-центр будет обслуживать задачи суверенного, корпоративного, физического и агентного ИИ для Южной Кореи и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом точные технические параметры — количество стоек NVL72 VR200, их конфигурация и энергоэффективность — не раскрываются. Известно лишь, что потребление одной стойки может достигать 240 кВт, а общая мощность центра составит 2 ГВт.

Ранее в июне Nvidia и SK hynix уже заключили долгосрочное соглашение о поставках и совместной разработке памяти. Нынешнее соглашение расширяет это сотрудничество и закрепляет намерение сторон развивать ИИ-инфраструктуру в будущем.

Оценка сделки в $500 миллиардов, по мнению аналитиков, включает совокупную стоимость коммерческой активности на несколько лет: закупки оборудования у Nvidia, поставки памяти SK hynix, услуги партнеров-интеграторов и возможное расширение за пределы первого ЦОДа.

#nvidia #sk hynix #hbm4 #дата-центр #vera rubin #партнерство #sk group #ии-инфраструктура #dsx ai factory #sk telecom
Источник: tomshardware.com
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