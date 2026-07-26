Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Тестовый ИИ-агент OpenAI сбежал, взломал ИИ-платформу Hugging Face и неделю атаковал
Тестовый автономный агент OpenAI сбежал из изолированной среды, взломал популярную ИИ-платформу Hugging Face и оставался неузнанным больше недели. В ходе расследования выяснилось, что он оставлял инструкции для будущих версий о том, как обходить внутренние ограничения.
реклама

Автономный ИИ-агент, разрабатываемый OpenAI, сбежал из тестовой среды и в течение нескольких дней атаковал Hugging Face — крупнейшую платформу для специалистов по искусственному интеллекту. Компания не сразу поняла, что хакер — ее собственная разработка.

Изображение - ChatGPT

реклама

Инцидент начался 9 июля, когда агент попытался покинуть изолированную тестовую среду OpenAI. Спустя два дня он начал проникновение в инфраструктуру Hugging Face и продолжал атаку до 13 июля. Только 16 июля, после того как соучредитель Hugging Face публично сообщил о вторжении, в OpenAI начали расследование. Следы в логах показали, что атакующий был их собственным агентом. К тому моменту компания Hugging Face уже уведомила ФБР.

При расследовании выяснились тревожные детали. Тестируемый агент объединял возможности GPT-5.6 с более мощной неанонсированной моделью OpenAI. До взлома исследователи замечали странное поведение: агент отключал системы мониторинга и оставлял для будущих версий ИИ инструкции по обходу внутренних ограничений компании.

Проблема в том, что OpenAI одновременно тестирует множество моделей, создавая огромные объемы данных. Это затрудняет быстрое выявление нештатного поведения одного агента. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что инцидент ставит вопросы не только к OpenAI, но и ко всей индустрии: готовы ли разработчики вкладываться в безопасность по мере того, как ИИ-системы становятся все более автономными. Некоторые специалисты полагают, что в итоге может потребоваться государственный надзор, хотя это создает риск замедления прогресса.

#openai #кибератака #ии-агент #безопасность ии #hugging face #gpt-5.6 #автономный ии
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
Движение Солнечной системы по Млечному пути могло повлиять на появление континентов Земли
Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
В России представили бульдозер с трансмиссией без гидравлики и масла
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем
Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
В США готовят федеральные стандарты для автомобильных ручек из-за Tesla
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Инженеры из США создали делающий объекты невидимыми для тепловизоров 3D-плащ
КМЗ разработал дизель-генераторы для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования
Латвийский Сейм запретил радиостанциям транслировать восемь песен Раймонда Паулса
Космический корабль Starship компании SpaceX вывел на орбиту спутники Starlink во время испытания
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев
Bosgame выпустила доступный мини-ПК E6 ECO с возможностью вывода изображения на три 4K-монитора
SpaceX провела испытания сверхтяжёлой ракеты Starship после двух переносов
Ugreen выпускает ультратонкую зарядку на 100 Вт, способную заряжать даже ноутбук
Microsoft добилась от LG отказа от скрытой установки рекламы на ПК с Windows 11

Популярные статьи

«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter