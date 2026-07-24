В США цифровые документы на iPhone уже давно вышли за рамки теста. Теперь Apple готовит запуск водительских прав в Wallet еще для двух штатов, где пользователи смогут держать документ в телефоне и показывать его при необходимости.
©9to5mac
Apple уже добавила штаты Юту и Вирджинию в свою систему, что обычно означает подготовку к скорому запуску функции. Точные даты компания пока не называла.
©9to5mac
Смысл сервиса в том, что водительское удостоверение не нужно носить отдельно: его добавляют в приложение Wallet на iPhone, а при желании и на Apple Watch. Apple постепенно расширяет эту функцию на новые штаты США.