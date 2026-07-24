В США Apple расширяет поддержку цифровых водительских прав в Wallet. На этот раз функция скоро должна появиться в Юте и Вирджинии.

В США цифровые документы на iPhone уже давно вышли за рамки теста. Теперь Apple готовит запуск водительских прав в Wallet еще для двух штатов, где пользователи смогут держать документ в телефоне и показывать его при необходимости.

©9to5mac

Apple уже добавила штаты Юту и Вирджинию в свою систему, что обычно означает подготовку к скорому запуску функции. Точные даты компания пока не называла.

©9to5mac

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Смысл сервиса в том, что водительское удостоверение не нужно носить отдельно: его добавляют в приложение Wallet на iPhone, а при желании и на Apple Watch. Apple постепенно расширяет эту функцию на новые штаты США.