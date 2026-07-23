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Global_Chronicles
В России испытали систему поиска колорадского жука с воздуха с помощью дрона
Ученые Новосибирского госуниверситета начали полевые испытания системы, которая ищет колорадского жука на картофельных посадках с помощью дрона и нейросетей.
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На картофельных полях вредителя обычно ищут вручную, и это отнимает время. Новая разработка из Новосибирска меняет подход: она сразу показывает, где на поле появились взрослые жуки.  

 Изображение - ChatGPT

В Новосибирском государственном университете создали систему, которая помогает находить колорадского жука на картофельных полях с воздуха. Над проектом работают специалисты Центра искусственного интеллекта, и сейчас они проводят полевые испытания.  

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Обычная проверка посевов часто строится на выборочном осмотре. Агрономы проходят по полю по диагонали и смотрят отдельные участки, но при таком подходе легко пропустить те участки, где колорадский жук начинает активно размножаться. Из-за этого хозяйства нередко обрабатывают все поле целиком, даже если заражение затронуло только часть посадок.  

Новая система использует беспилотник с модулем из четырех камер. Дрон летает примерно на высоте 3-4 метров над кустами, а встроенный компьютер сразу анализирует снимки и ищет самих жуков, а не поврежденные листья. Именно это позволяет заметить вредителя до того, как растения получат заметный ущерб.  

После обработки данные уходят на наземную станцию, где агроном видит карту с отмеченными точками заражения. Это дает возможность обработать только нужные места и сократить расход инсектицидов.

#беспилотник #дрон #нейросеть #сельское хозяйство #картофель #нгу #новосибирский государственный университет #колорадский жук #точное земледелие
Источник: tass.ru
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