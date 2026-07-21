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Global_Chronicles
Behavioral Sciences: человеческий разум оказался не готов к темпам развития современной цивилизации
Ученые из Сингапура пришли к выводу, что современная среда предъявляет к человеку требования, к которым его разум и организм не успели приспособиться.
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Темпы развития технологий, экономики и общества за последние столетия многократно выросли, однако человеческая природа меняется значительно медленнее. Специалисты считают, что именно этот разрыв все сильнее влияет на самочувствие и поведение людей.

 То, к чему мы привыкли в процессе эволюции (слева), и то, с чем мы живем сейчас (справа). ( Сингапурский университет технологий и дизайна )

Группа специалистов из сингапурских научных организаций представила гипотезу социально-эволюционного несоответствия и конкуренции (SEMCH). Результаты работы опубликованы в журнале Behavioral Sciences. Гипотеза объясняет, что человеческий разум и организм формировались в условиях небольших социальных групп, где круг общения оставался ограниченным, а угрозы были понятными и непосредственными.

Сегодня человек живет в совершенно иной среде. Крупные города, постоянное общение через интернет и непрерывный поток информации заставляют одновременно реагировать на огромное количество событий и социальных сигналов. Это усиливает ощущение соперничества и создает нагрузку, с которой эволюционные механизмы справляются значительно хуже.

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Психолог-эколог Сара Чан отмечает, что стресс, тревожность и чувство одиночества не всегда возникают исключительно из-за личных особенностей или образа жизни. Они могут отражать несоответствие между современной средой и теми условиями, к которым человеческий организм приспосабливался на протяжении сотен тысяч лет.

Одним из наиболее заметных примеров специалисты называют интернет. Если раньше человек сравнивал себя с небольшим кругом знакомых людей, то сегодня объектами такого сравнения становятся родственники, друзья, знаменитости и совершенно незнакомые люди. По словам психолога Хосе Йонга, именно поэтому страх отстать и постоянное чувство конкуренции возникают даже при просмотре информации на экране.

Дополнительное давление создают климатические изменения, пандемии, экономическая нестабильность и стремительное развитие технологий, включая искусственный интеллект. Авторы гипотезы рассматривают эти процессы как взаимосвязанный поликризис, который усиливает социальную и финансовую неопределенность, способствует выгоранию и снижает готовность людей помогать друг другу.

Специалисты считают, что уменьшить такую нагрузку способны более продуманное проектирование городов, увеличение числа зеленых зон и развитие цифровых сервисов, которые не подталкивают пользователей к постоянному сравнению и конкуренции. В дальнейшем они планируют проверить, как изменения окружающей среды отражаются на психологическом благополучии человека.

#психология #эволюция человека #выгорание #социология #города #цифровая среда #тревожность
Источник: sciencealert.com
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