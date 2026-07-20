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Global_Chronicles
На фоне всплеска популярности Cyberpunk 2077 фанаты требуют от CD Projekt Red второе DLC
Cyberpunk 2077 вновь набрал 100 тысяч одновременных игроков в Steam благодаря скидкам и ажиотажу вокруг нового сезона Edgerunners. Фанаты требуют от CD Projekt Red выпустить еще одно DLC.
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Пост на Reddit с требованием нового дополнения для Cyberpunk 2077 собрал более 12 тысяч лайков. Игроки готовы платить полную стоимость за свежий сюжетный контент.

© Tech4Gamers

В этом месяце игра достигла пика в 100 тысяч одновременных игроков на Steam. Сейчас ежедневный онлайн держится на уровне 50 тысяч человек. Причинами стали крупная скидка и ожидание нового сезона аниме-сериала Edgerunners.

Источник: Reddit/Lord_Legolas

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Многие фанаты указывают на недавний пример: The Witcher 3 получил дополнение спустя десять лет после выхода. По их мнению, у CD Projekt Red нет причин отказывать Cyberpunk 2077 в таком же внимании. Официальная позиция студии остается прежней: новых дополнений не будет, разработчики сосредоточены на сиквеле. Однако польский инсайдер недавно заявил, что CD Projekt Red работает над новыми DLC. Пока это только слухи, но фанаты надеются, что студия пересмотрит свое решение. Cyberpunk 2077 разошелся тиражом 40 миллионов копий за шесть лет, обогнав по продажам The Witcher 3.

#steam #новости игр #cd projekt red #cyberpunk 2077 #игровая индустрия #rpg #the witcher 3 #dlc #дополнение #edgerunners
Источник: tech4gamers.com
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