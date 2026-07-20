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Global_Chronicles
Newzoo опровергла слухи о собранном миллиарде долларов только с предзаказов на GTA 6
Аналитическая компания Newzoo опубликовала данные по предзаказам GTA 6. За первую неделю игра собрала около $260 миллионов, а не миллиард, как сообщалось ранее.
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Слухи о том, что GTA 6 заработала миллиард долларов США на одних только предзаказах, распространились в соцсетях почти сразу после старта кампании. Newzoo провела собственный анализ и представила другие цифры.

 Изображение - ChatGPT

За первую неделю предзаказов GTA 6 принесла около 260 миллионов долларов. В эту сумму вошли продажи в США и пяти крупнейших европейских странах: Великобритании, Франции, Италии, Германии и Испании. На эти регионы пришлось примерно 180 миллионов долларов от цифровых предзаказов.

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Newzoo использовала данные по GTA 5 для оценки глобальных продаж. В шести указанных странах живет 69% консольных игроков GTA 5. На основе этого аналитики вывели глобальную цифру в 260 миллионов долларов.

В компании назвали абсурдной мысль о том, что какая-либо игра может собрать миллиард долларов на предзаказах за первую неделю. По их словам, ничего подобного не происходило и не произойдет в будущем.

При этом GTA 6 все равно установила рекорд по предзаказам за всю историю игровой индустрии. Newzoo прогнозирует, что к концу первой недели после релиза игра разойдется тиражом около 51 миллиона копий. При средней цене 88 долларов США это принесет от 3,3 до 5,2 миллиарда долларов.

#игры #rockstar games #gta 6 #предзаказы #newzoo
Источник: tech4gamers.com
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