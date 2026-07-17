Автомобильная промышленность столкнулась с новым глобальным дефицитом полупроводников, но на этот раз причина не в пандемии, а в искусственном интеллекте. Компании, строящие дата-центры, скупают микросхемы памяти DRAM, что привело к резкому скачку цен.

В 2020 году автозаводы встали из-за нехватки полупроводников, вызванной пандемией. Теперь история повторяется, но причина другая: строительство дата-центров для искусственного интеллекта требует огромного количества чипов памяти DRAM. Автомобильные компании вынуждены конкурировать с технологическими гигантами, и это уже сказывается на их расходах.

Изображение: Сarscoops

По данным консалтинговой фирмы Kearney, спотовые цены на DRAM-чипы выросли на 450% с сентября 2025 по январь 2026 года. Это прямой результат того, что AI-компании скупают почти всю доступную память. Рынок DRAM контролируют всего три производителя — Samsung, Micron и SK Hynix, и они не спешат наращивать производство, предпочитая продавать чипы тем, кто платит больше.

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Казалось бы, автогиганты должны бить тревогу. Но в их публичных заявлениях царит спокойствие. Volkswagen хвалится «системой раннего предупреждения» — по сути, это механизмы долгосрочного планирования, которые помогают заранее договариваться о поставках. Stellantis, BMW и Renault уверяют, что их производственные линии работают без сбоев, а контракты с поставщиками защищают от мгновенного роста цен.

Однако за этим фасадом скрывается жесткая реальность. Ford и General Motors уже заложили в бюджеты на 2026 год дополнительные сотни миллионов долларов на закупку комплектующих. Немецкая ассоциация ZVEI предупреждает: ситуация не улучшится как минимум до 2028 года, потому что расширение заводов по производству чипов требует лет. А значит, конкуренция за память будет только обостряться.

Главный вывод для обычного водителя: эти дополнительные расходы производители неизбежно заложат в цену новых автомобилей. Машины могут подорожать уже в обозримом будущем.