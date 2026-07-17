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Global_Chronicles
MG представила платформу с приводом «10 в 1» и первой электромагнитной гибридной трансмиссией
JSW MG Motor India показала платформу MG ADAPT, которая ляжет в основу будущих электромобилей и гибридов. Архитектура поддерживает четыре типа силовых агрегатов и включает первую в Индии интеллектуальную систему привода.
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Индийское подразделение MG анонсировало технологическую платформу, которая определит развитие модельного ряда в ближайшие годы. Архитектура ADAPT (Advance Drive Architecture Platform Technology) станет основой для новых энергетических автомобилей бренда на местном рынке.

 Изображение: GizmoChina 

MG ADAPT поддерживает электромобили с батареей, обычные гибриды, подключаемые гибриды и машины с увеличенным запасом хода. Иначе говоря, одна платформа заменяет несколько разных конструкций. Компания рассчитывает, что это сократит время разработки и позволит быстрее выводить новинки.

Изображение: GizmoChina 

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Платформа включает гибридный двигатель, аккумуляторную систему и электроприводной агрегат, который MG называет первым в Индии блоком формата «10 в 1». В трансмиссии применяется электромагнитное сцепление — по заявлению компании, подобное решение использовано впервые в мире. Управляет всеми компонентами интеллектуальная система, которая распределяет мощность между двигателем внутреннего сгорания, батареей и электромотором.

Изображение: GizmoChina 

Автомобили на базе ADAPT будут переключаться между четырьмя режимами. В городе машина работает только на электричестве. На трассе включается прямой привод от двигателя. Есть также последовательный гибридный режим, где мотор заряжает батарею, и параллельный, где тягу обеспечивают оба источника.

В течение 2026–2027 финансового года MG выпустит две модели на этой архитектуре — полностью электрическую и подключаемую гибридную. Платформа дает компании возможность менять набор силовых агрегатов в зависимости от спроса.

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Источник: gizmochina.com
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