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Global_Chronicles
Honor объявила дату выхода камерофона Robot Phone с гиростабилизацией
Honor подтвердила дату презентации смартфона Robot Phone с гиростабилизированной камерой.
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Компании Xiaomi сотрудничают с Leica, Oppo — с Hasselblad, Vivo — с Zeiss. Honor выбрала партнера из другой ниши — кинопроизводителя ARRI. Результат коллаборации который показывали на выставках почти год, наконец готов к выходу.

Глава Honor Ли Цзянь опубликовал в Weibo тизер к презентации. Мероприятие пройдет 18 июля в Шанхае. На постере впервые показаны финальные изображения смартфона. На задней панели — блок из трех камер.

Изображение: Notebookcheck

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Главная особенность модели — 4D-гиростабилизация. Основной модуль получил 23-миллиметровый объектив с диафрагмой f/1,6 и сенсор на 200 мегапикселей. По данным инсайдера Digital Chat Station, второй модуль — перископный телевик тоже на 200 мегапикселей, третий — сверхширокоугольная камера на 50 мегапикселей.

Изображение: Notebookcheck

Ожидается, что цена на Robot Phone будет высокой. Продажи в Китае начнутся в августе. Когда устройство появится за пределами страны, неизвестно. Honor может провести глобальный анонс на выставке IFA в Берлине, но официального подтверждения этому нет.

#honor #камерофон #robot phone #200-мегапиксельная камера #arri #гиростабилизация
Источник: notebookcheck.net
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