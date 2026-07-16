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Global_Chronicles
Прозрачная колонка SonicGlass A1 превращает аудиозаписи песен в видеоклипы с субтитрами
MorningBlues представила акустическую систему SonicGlass A1 с прозрачной стеклянной панелью, которая одновременно выполняет роль динамика и дисплея. Колонка отображает тексты песен, создает музыкальные видео с помощью ИИ и поддерживает режим караоке.
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MorningBlues показала акустическую систему SonicGlass A1, которая делает ставку не только на воспроизведение музыки, но и на ее визуальное сопровождение. Компания объединила прозрачный дисплей, стеклянный динамик и набор программных функций в одном устройстве.

 Изображение: Yanko Design

Главной особенностью SonicGlass A1 стал прозрачный 21,5-дюймовый дисплей, на котором тексты песен появляются прямо во время воспроизведения. Текст песни появляется на прозрачном дисплее, а его анимация меняется в такт ритму и настроению композиции. При этом экран не служит отдельным элементом конструкции. Переднюю панель выполнили из ультратонкого стекла Schott, которое работает как диафрагма динамика. Неодимовая магнитная система заставляет стеклянную диафрагму вибрировать, благодаря чему вся передняя панель воспроизводит звук.

Изображение: Yanko Design

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Внутри корпуса разместили два четырехдюймовых широкополосных динамика и два усилителя класса D мощностью по 80 Вт. Пользователь может выбрать один из трех звуковых режимов в зависимости от помещения или собственных предпочтений.


Функции SonicGlass A1 не ограничиваются отображением текстов. Через фирменное мобильное приложение можно менять шрифты, эффекты и анимацию, создавать музыкальные видеоролики с помощью искусственного интеллекта, использовать инструмент замены лица, а также выводить на экран фотографии, видеозаписи или сцены для медитации.

Изображение: Yanko Design

Для SonicGlass A1 предусмотрен дополнительный контроллер Music Hub с отдельными элементами управления. Он позволяет убрать вокал из песни для караоке, а текст композиции при этом продолжает отображаться на прозрачном дисплее. Кроме того, контроллер поддерживает подключение еще трех Bluetooth-колонок разных производителей.

Стандартная розничная цена MorningBlues SonicGlass A1 Lyric составляет 999 $.

#искусственный интеллект #ии #bluetooth #умная колонка #hi-fi #караоке #прозрачный дисплей #morningblues #sonicglass a1
Источник: yankodesign.com
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