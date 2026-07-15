Совместное предприятие Chery и Jaguar Land Rover опубликовало первые официальные снимки интерьера Freelander 8. Внедорожник получил асимметричную компоновку кресел, 46,3-дюймовый дисплей и гибридную установку с батареей от CATL.

Jaguar Land Rover прекратил закупки всех локализованных моделей для китайской дилерской сети. Вместо этого завод компании переориентируют на выпуск автомобилей под маркой Freelander, разработанных совместно с Chery. Первой моделью стал Freelander 8 — и сегодня партнеры впервые показали его салон.

Изображение: CarNewsChina

Фотографии интерьера Freelander 8 появились в официальных соцсетях Chery-JLR. В основе салона лежит концепция двух главных мест. Водительское кресло получило название Commander — оно обеспечивает высокую посадку и хороший обзор. Пассажирское кресло L·A·D·Y предлагает 1,2 метра пространства для ног, что достаточно для пассажира ростом до 1,9 метра.

Изображение: CarNewsChina

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Передняя панель выполнена в виде T-образной структуры. Верхняя часть отдана под 46,3-дюймовый 8K-дисплей, который объединен с 15,6-дюймовым сенсорным экраном. Для управления используются физические кнопки с гравировкой Clous de Paris — техникой, которую применяют в часах премиум-класса. Регуляторы выполнены из оптического стекла K9 с 144 гранями и подсветкой на 256 цветов.

В стандартную комплектацию входит система автономного вождения Huawei Qiankun ADS 5.0 и чип Snapdragon 8397. Автомобиль построен на 800-вольтовой платформе. Для гибридной версии разработали аккумулятор Freevoy совместно с CATL. Также внедрена система i-ATS для управления тягой на разных типах покрытий. Дебют модели в Китае запланирован на вторую половину 2026 года.