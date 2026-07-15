Компания Palit анонсировала новую версию RTX 3060 под названием Infinity 2 OC. По характеристикам карта идентична модели 2021 года — тех же 3584 ядер CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6. Причина перезапуска — острая нехватка современных GPU на рынке.

Рынок видеокарт в 2026 году испытывает серьезный дефицит. Производители памяти перенаправили мощности на выпуск чипов для систем искусственного интеллекта, что спровоцировало резкий скачок цен на компоненты. В такой ситуации Nvidia решила возобновить производство архитектуры Ampere 2021 года.

Изображение: Tom's Hardware

Palit официально представила GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC. Это не модернизация, а фактически тот же GPU, который выходил пять лет назад. У карты 3584 ядра CUDA, 12 ГБ GDDR6 на 192-битной шине и частота 1792 МГц в режиме boost — всего на 15 МГц выше эталонной.

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Внешне модель изменилась: производитель установил новый черный кулер с парой вентиляторов. В простое они останавливаются, и уровень шума, по заявлению Palit, стремится к нулю. На задней панели — металлическая пластина, предотвращающая изгиб текстолита.

Главное преимущество этой видеокарты в 2026 году — 12 ГБ видеопамяти. Новые модели среднего сегмента часто оснащены всего 8 ГБ, чего уже не хватает в некоторых играх и приложениях. При этом RTX 3060 уступает современным решениям в производительности и не поддерживает актуальные версии DLSS и генерацию кадров.

Официальную цену Palit не раскрыла, но аналогичные перезапуски RTX 3060 от других брендов появляются в рознице примерно за $329. Ранее перевыпуск модели также анонсировали Gigabyte и Manli.