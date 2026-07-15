Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Palit перевыпускает RTX 3060 2021 года с новым дизайном и с 12 ГБ из-за дефицита современных GPU
Компания Palit анонсировала новую версию RTX 3060 под названием Infinity 2 OC. По характеристикам карта идентична модели 2021 года — тех же 3584 ядер CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6. Причина перезапуска — острая нехватка современных GPU на рынке.
реклама

Рынок видеокарт в 2026 году испытывает серьезный дефицит. Производители памяти перенаправили мощности на выпуск чипов для систем искусственного интеллекта, что спровоцировало резкий скачок цен на компоненты. В такой ситуации Nvidia решила возобновить производство архитектуры Ampere 2021 года.

 Изображение: Tom's Hardware

Palit официально представила GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC. Это не модернизация, а фактически тот же GPU, который выходил пять лет назад. У карты 3584 ядра CUDA, 12 ГБ GDDR6 на 192-битной шине и частота 1792 МГц в режиме boost — всего на 15 МГц выше эталонной.

реклама

Внешне модель изменилась: производитель установил новый черный кулер с парой вентиляторов. В простое они останавливаются, и уровень шума, по заявлению Palit, стремится к нулю. На задней панели — металлическая пластина, предотвращающая изгиб текстолита.

Главное преимущество этой видеокарты в 2026 году — 12 ГБ видеопамяти. Новые модели среднего сегмента часто оснащены всего 8 ГБ, чего уже не хватает в некоторых играх и приложениях. При этом RTX 3060 уступает современным решениям в производительности и не поддерживает актуальные версии DLSS и генерацию кадров.

Официальную цену Palit не раскрыла, но аналогичные перезапуски RTX 3060 от других брендов появляются в рознице примерно за $329. Ранее перевыпуск модели также анонсировали Gigabyte и Manli.

#видеокарта #palit #rtx 3060 #перезапуск #дефицит gpu #infinity 2 oc
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
При поиске в Google фильма «Одиссея» на экране появляется анимация с троянским конём
Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Эксперт сравнил fps в Doom The Dark Ages с защитой Denuvo и без неё на RTX 3080
Samsung может увеличить мощность беспроводной зарядки Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8 до 20 Вт
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Самолёт специально назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Nintendo раскрыла доходы топ-менеджеров компании за 2026 финансовый год
Инженер из Липецка самостоятельно собрал мини-НПЗ для производства дизеля
Линус Торвальдс выпустил Linux 7.2-rc3 с патчами для Dreamcast и RISC-V
Ростех представил модульную защиту «Паутина» для промышленных и инфраструктурных объектов
Российский стример StRoGo сообщил о выходе из строя ПК при попытке взорвать 100 тысяч гранат в CS2
«Известия»: количество смартфонов на прилавках российских магазинов сокращается
Домен Telegram t.me прекратил работать по всему миру
Китайская оптическая сеть для чипов ускорила ИИ-вычисления более чем в 100 раз
США предъявили обвинения трём россиянам и объявили награду в $10 млн за информацию

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Видеокарта Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12Gb или с ПК Asus хоть шерсти клок
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter