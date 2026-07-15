Рынок видеокарт в 2026 году испытывает серьезный дефицит. Производители памяти перенаправили мощности на выпуск чипов для систем искусственного интеллекта, что спровоцировало резкий скачок цен на компоненты. В такой ситуации Nvidia решила возобновить производство архитектуры Ampere 2021 года.
Изображение: Tom's Hardware
Palit официально представила GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC. Это не модернизация, а фактически тот же GPU, который выходил пять лет назад. У карты 3584 ядра CUDA, 12 ГБ GDDR6 на 192-битной шине и частота 1792 МГц в режиме boost — всего на 15 МГц выше эталонной.
Внешне модель изменилась: производитель установил новый черный кулер с парой вентиляторов. В простое они останавливаются, и уровень шума, по заявлению Palit, стремится к нулю. На задней панели — металлическая пластина, предотвращающая изгиб текстолита.
Главное преимущество этой видеокарты в 2026 году — 12 ГБ видеопамяти. Новые модели среднего сегмента часто оснащены всего 8 ГБ, чего уже не хватает в некоторых играх и приложениях. При этом RTX 3060 уступает современным решениям в производительности и не поддерживает актуальные версии DLSS и генерацию кадров.
Официальную цену Palit не раскрыла, но аналогичные перезапуски RTX 3060 от других брендов появляются в рознице примерно за $329. Ранее перевыпуск модели также анонсировали Gigabyte и Manli.