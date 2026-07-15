Acer обновила флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 AI. Модель получила новый процессор, топовую видеокарту и до 96 ГБ оперативной памяти в европейской версии.

Acer продолжает обновлять свою игровую линейку. Компания добавила более мощный процессор во флагманский 18-дюймовый ноутбук и предложила версию с рекордным объемом оперативной памяти в Европе.

Изображение: Acer

В ноутбуке Predator Helios 18 AI теперь доступен процессор Core Ultra 9 290HX Plus. По сравнению с предыдущей версией Core Ultra 9 275HX, новый чип обеспечивает примерно на 7% более высокую производительность. В паре с ним работает видеокарта RTX 5090 для ноутбуков. За охлаждение отвечают вентиляторы Predator AeroBlade 3D шестого поколения.

Изображение: Acer

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Экран имеет диагональ 18 дюймов и выполнен по технологии Mini-LED. Пиковая яркость достигает 1000 нит, разрешение — 3840 на 2400 пикселей. Частота обновления составляет 120 Гц, цветовой охват — 100% DCI-P3.

Блок питания рассчитан на 400 Вт и подключается через разъем на задней панели. Рядом расположены порт HDMI 2.1 и два разъема Thunderbolt 5.

В США базовая версия стоит $4499 с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Для Европы и Великобритании подготовили другую конфигурацию: 96 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Цена в Великобритании — £4999, в еврозоне — €5999.