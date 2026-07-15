Lenovo представила международную версию моноблока Yoga AIO 27IPH11. Компьютер получил 27-дюймовый экран, процессоры Intel нового поколения и опциональную видеокарту RTX 5060.

Ранее в этом году Lenovo выпустила 32-дюймовый моноблок Yoga AIO с необычным дизайном. Теперь компания представила более компактную версию с дополнительными возможностями.

Изображение: Lenovo

Новый Yoga AIO 27IPH11 появился в Австралии, Восточной Азии, Великобритании и некоторых странах Европы. В отличие от старшей модели, у него есть регулируемая подставка и два слота для накопителей. Пользователь может установить второй диск в дополнение к заводскому объему в 512 ГБ или 1 ТБ.

Изображение: Lenovo

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Компьютер предлагают с процессорами Core Ultra 5 325 или Core Ultra 7 356H. Оперативной памяти может быть до 32 ГБ. Экран — IPS с разрешением 1440p, яркостью 350 нит и частотой обновления 120 Гц. Поддерживается сенсорное управление.

Изображение: Lenovo

Опционально доступна дискретная видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ памяти. Lenovo не уточнила ее максимальную мощность, но в целом такая конфигурация обеспечит более высокую графическую производительность, чем у многих других моноблоков, включая 24-дюймовый iMac от Apple.

Изображение: Lenovo