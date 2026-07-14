Появилась информация, что полностью стеклянный iPhone вскоре может стать реальным.

Слухи о полностью стеклянном iPhone ходят уже несколько лет. Раньше это казалось просто фантазией, но теперь появились данные, что проект действительно существует.

Изображение: Notebookcheck

Китайский инсайдер Fixed Focus Digital сообщил , что Apple продвигается в работе над смартфоном с корпусом из стекла. По его словам, производственные линии уже переоборудовали под новую конструкцию корпуса смартфона. Технология сборки напоминает ту, что применяли в iPhone Air, что должно обеспечить прочность устройства.

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Юбилейный iPhone, который ожидают в сентябре следующего года, может стать самым необычным по дизайну за всю историю модели. Полностью стеклянный корпус — это радикальный шаг для Apple, которая обычно использует комбинацию стекла и металла.

Пока неизвестно, будет ли задняя крышка тоже стеклянной или Apple оставит алюминиевую основу. Но если слухи подтвердятся, новый дизайн может повлиять на все будущие поколения смартфонов. Аналогичная ситуация уже была с iPhone X — он вышел к десятилетию и задал новый стиль для следующих моделей.