В Telegram вышло крупное обновление. Пользователи получили сообщества, новый редактор с таблицами и списками, а также расширенные возможности искусственного интеллекта.

Несколько часов тому назад разработчики Telegram начали распространять масштабное обновление. Оно добавило функции, которые меняют привычный формат общения в мессенджере. Главная новинка — сообщества. Теперь каналы, групповые чаты и ботов можно объединять в одном пространстве с общей навигацией. По структуре это напоминает серверы Discord. Любой пользователь может создать такое объединение и связать несколько площадок вокруг одной темы.

Изображение: hi-tech.mail.ru

Редактор сообщений получил серьезные улучшения. Пользователи могут добавлять заголовки, чек-листы, таблицы и цитаты прямо во время набора. Найти новый редактор можно в меню со скрепкой, выбрав пункт "Статья". Функция доступна владельцам подписки Premium.

реклама

Встроенный ИИ научился создавать полноценные публикации. По запросу пользователя нейросеть генерирует текст с готовым оформлением. Ранее Telegram уже добавил ИИ-помощника для перевода и изменения стиля сообщений. Разработчики также обновили Bot API до версии 10.2. Сегодняшнее обновление распространяется постепенно. Некоторые функции могут быть доступны не сразу.