Casio представила в США четыре новых модели часов G-Shock в камуфляжном дизайне. Две из них вошли в серию Bold Camo, еще две — в серию Color Camo.

Японский производитель продолжает расширять линейку камуфляжных часов. В прошлом месяце компания показала четыре модели серии Bold Camo, а теперь добавила к ним еще две и запустила отдельную серию Color Camo.

Изображение: Notebookcheck

Новые модели Bold Camo — это DW-6900CF-1 и GA-700CF-1A. Первые стоят $120 и имеют полностью цифровой дисплей с круглым циферблатом и тройным графическим элементом. Вторые продаются по цене $145 и совмещают аналоговые стрелки с цифровым экраном. У обеих моделей циферблаты с камуфляжным рисунком в светло-зеленых, коричневых и черных тонах. Корпус и ремешок черные, с золотыми акцентами. Функции стандартные для G-Shock: ударопрочный корпус, секундомер, светодиодная подсветка и водонепроницаемость до 200 метров.

Изображение: Notebookcheck

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Параллельно Casio US выпустила две модели в серии Color Camo: GA-V01CMG-4A в розовом и GA-V01CMG-6A в фиолетовом камуфляже. Их цена — $210. Это гибридные часы с двумя аналоговыми стрелками, функцией мирового времени на 31 часовой пояс, секундомером, двойной подсветкой и водонепроницаемостью до 200 метров.