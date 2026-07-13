Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В ОАЭ сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт для аэротакси
Власти ОАЭ выдали сертификат первому в мире коммерческому вертипорту, предназначенному для электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.
реклама

Инфраструктура для электрических летательных аппаратов постепенно выходит за рамки пилотных проектов. В Дубае завершили сертификацию объекта, который готов принимать коммерческие рейсы сразу после допуска самих воздушных судов.

Изображение: Interesting Engineering

Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) выдало сертификат вертипорту VDX, разработанному компанией Skyports Infrastructure. Это первый в мире специализированный коммерческий объект такого типа, полностью соответствующий требованиям для обслуживания электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.

реклама

Вертипорт расположен рядом с международным аэропортом Дубая и станет центральной площадкой сети аэротакси. Сейчас еще три аналогичных объекта находятся на разных этапах строительства. Перед выдачей сертификата специалисты проверили инфраструктуру, эксплуатационные процедуры, систему безопасности и соответствие действующим авиационным нормам.

Четырехэтажный комплекс площадью около 3100 квадратных метров включает две зоны взлета и посадки, станции быстрой зарядки для электрических воздушных судов и пассажирскую инфраструктуру. После начала коммерческой эксплуатации VDX сможет обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год. Предполагается, что первым оператором аэротакси в Дубае станет компания Joby Aviation после получения разрешения на выполнение полетов.

#evtol #дубай #аэротакси #воздушное такси #gcaa #skyports #vdx #вертипорт
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
В России 12 августа во многих регионах можно будет увидеть солнечное затмение
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI
Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинга через «Госуслуги»
Загадочная сверхмассивная чёрная дыра излучает радиовспышку 8 лет вместо пары дней или недель
Смарт-часы Garmin получили новые циферблаты с отображением звёзд в реальном времени
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Пентагон опубликовал новые документы об НЛО в разных частях мира
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Владелец АЗС объяснили, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
РИА: Создание новых нефтяных месторождений занимает миллионы лет

Популярные статьи

Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter