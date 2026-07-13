Власти ОАЭ выдали сертификат первому в мире коммерческому вертипорту, предназначенному для электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.

Инфраструктура для электрических летательных аппаратов постепенно выходит за рамки пилотных проектов. В Дубае завершили сертификацию объекта, который готов принимать коммерческие рейсы сразу после допуска самих воздушных судов.

Изображение: Interesting Engineering

Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) выдало сертификат вертипорту VDX, разработанному компанией Skyports Infrastructure. Это первый в мире специализированный коммерческий объект такого типа, полностью соответствующий требованиям для обслуживания электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.

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Вертипорт расположен рядом с международным аэропортом Дубая и станет центральной площадкой сети аэротакси. Сейчас еще три аналогичных объекта находятся на разных этапах строительства. Перед выдачей сертификата специалисты проверили инфраструктуру, эксплуатационные процедуры, систему безопасности и соответствие действующим авиационным нормам.

Четырехэтажный комплекс площадью около 3100 квадратных метров включает две зоны взлета и посадки, станции быстрой зарядки для электрических воздушных судов и пассажирскую инфраструктуру. После начала коммерческой эксплуатации VDX сможет обслуживать до 170 тысяч пассажиров в год. Предполагается, что первым оператором аэротакси в Дубае станет компания Joby Aviation после получения разрешения на выполнение полетов.