Франко-германский научно-исследовательский институт Сен-Луи сообщил об успешном испытании электромагнитной рельсовой пушки на открытом полигоне.

Разработка электромагнитных систем вооружения продолжает переходить от лабораторных экспериментов к испытаниям в реальных условиях. Новый этап программы прошел на открытом полигоне с полноценным полетом снаряда.

Изображение: Interesting Engineering

Франко-германский научно-исследовательский институт Сен-Луи (ISL) впервые провел испытание электромагнитной рельсовой пушки на открытом полигоне. Рельсовая пушка использует электромагнитную силу для разгона снаряда, а не химические взрывчатые вещества. Рельсотрон разгоняет снаряд за счет электромагнитной энергии, не используя традиционные метательные заряды. Такой принцип позволяет получать очень высокую начальную скорость и снижает зависимость от обычных боеприпасов. Испытание подтвердило работу системы вне лабораторных условий и позволило оценить поведение снаряда в свободном полете.

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Военные рассматривают такую технологию как средство противодействия гиперзвуковым ракетам и маневрирующим боеголовкам. Однако до боевого применения еще далеко. В ISL отметили, что полученные результаты помогут продолжить совершенствование технологии. Следующие этапы программы предусматривают дальнейшую проверку характеристик установки, включая точность, надежность и работу при различных условиях. Разработчики рассматривают электромагнитные рельсовые пушки как одно из перспективных направлений для вооружения будущих поколений.