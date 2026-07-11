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Global_Chronicles
Рынок зеленой энергии превысил 10 триллионов долларов и стал третьим в мире
Рынок возобновляемой энергии впервые превысил 10 триллионов долларов и стал третьим по величине сектором мировой экономики после технологий и промышленных товаров.
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Возобновляемая энергия перестала быть нишевым рынком. Согласно отчету Лондонской фондовой биржи, общая стоимость компаний, занятых в зеленой энергетике, достигла 10 триллионов долларов. Это делает сектор третьим по величине в мире после технологий и промышленных товаров. Аналитики изучили данные более 21 тысячи публичных компаний по всему миру, оценивая долю их выручки от экологически чистых видов деятельности.

Изображение: Notebookcheck

Выяснилось, что в 2025 году "зеленые" доходы выросли на 5,3% — это самый быстрый рост с 2022 года. Акции зеленых компаний за последние 12 месяцев обогнали рынок на 12,4%, а с 2008 года превзошли глобальные индексы на 133%. Компании, которые получают больше половины выручки от зеленых активностей, показали маржинальность на 2–4 процентных пункта выше, чем их коллеги из традиционных секторов. Это опровергает мнение, что устойчивое развитие снижает прибыль.

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Спрос на зеленую энергию подогревается не только климатическими соображениями, но и вопросами безопасности. Рост цен на нефть и газ, а также волатильность на энергетических рынках делают возобновляемую энергию привлекательной как страховка от скачков цен. Преодоление отметки в 10 триллионов долларов не означает конец эры ископаемого топлива, но это значит, что инвесторы, правительства и компании больше не могут игнорировать зеленую энергетику. Рост потребления электроэнергии, масштабирование чистых технологий и растущая доходность привлекают все больше средств в этот сектор.

#инвестиции #зеленая энергетика #возобновляемая энергия #lseg
Источник: notebookcheck.net
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