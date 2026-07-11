Рынок возобновляемой энергии впервые превысил 10 триллионов долларов и стал третьим по величине сектором мировой экономики после технологий и промышленных товаров.

Возобновляемая энергия перестала быть нишевым рынком. Согласно отчету Лондонской фондовой биржи, общая стоимость компаний, занятых в зеленой энергетике, достигла 10 триллионов долларов. Это делает сектор третьим по величине в мире после технологий и промышленных товаров. Аналитики изучили данные более 21 тысячи публичных компаний по всему миру, оценивая долю их выручки от экологически чистых видов деятельности.

Изображение: Notebookcheck

Выяснилось, что в 2025 году "зеленые" доходы выросли на 5,3% — это самый быстрый рост с 2022 года. Акции зеленых компаний за последние 12 месяцев обогнали рынок на 12,4%, а с 2008 года превзошли глобальные индексы на 133%. Компании, которые получают больше половины выручки от зеленых активностей, показали маржинальность на 2–4 процентных пункта выше, чем их коллеги из традиционных секторов. Это опровергает мнение, что устойчивое развитие снижает прибыль.

реклама

Спрос на зеленую энергию подогревается не только климатическими соображениями, но и вопросами безопасности. Рост цен на нефть и газ, а также волатильность на энергетических рынках делают возобновляемую энергию привлекательной как страховка от скачков цен. Преодоление отметки в 10 триллионов долларов не означает конец эры ископаемого топлива, но это значит, что инвесторы, правительства и компании больше не могут игнорировать зеленую энергетику. Рост потребления электроэнергии, масштабирование чистых технологий и растущая доходность привлекают все больше средств в этот сектор.