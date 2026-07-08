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Global_Chronicles
Китайские учёные предложили два варианта ядерного подрыва астероидов для защиты Земли
Китайские ученые сравнили два варианта применения ядерного заряда против астероидов, угрожающих Земле.
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Защита Земли от крупных астероидов остается одной из самых сложных задач космонавтики. Чем меньше времени остается до возможного столкновения, тем сильнее ограничен выбор способов изменить траекторию опасного объекта.

 Изображение: Space.com

Группа китайских ученых под руководством Ван Сяовэя из Китайской академии технологий ракет-носителей изучила два сценария применения ядерного заряда против астероидов диаметром более 100 метров. Первый предусматривает подрыв после удара по поверхности, второй — создание глубокого кратера специальным проникающим устройством с последующей детонацией внутри объекта.

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Ученые построили компьютерные модели, учитывающие энергию ракеты-носителя, скорость ударного аппарата и изменение траектории астероида. Испытания провели на виртуальной базе опасных объектов с расчетным временем предупреждения от одного года до двадцати лет.

По расчетам, глубокий подрыв обеспечивает более эффективную передачу энергии. Такой подход способен разрушить астероиды размером около 100 метров или изменить траекторию объектов диаметром до 1 км примерно на 1 м/с, если до возможного столкновения остается около 60 дней. При крайне коротком времени предупреждения специалисты считают более реалистичным вариант с поверхностным подрывом, поскольку он требует менее сложной подготовки.

#китай #космос #земля #астероиды #космические миссии #моделирование #планетарная защита #ядерные технологии
Источник: space.com
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