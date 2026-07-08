Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Samsung начала выпуск первого SSD PCIe 6.0 со скоростью до 28,4 ГБ/с для ИИ-серверов
Samsung объявила о начале серийного производства корпоративного SSD PM1763 с интерфейсом PCIe 6.0. Накопитель рассчитан на серверы искусственного интеллекта и высокопроизводительные вычислительные системы, включая платформы NVIDIA Vera Rubin.
реклама

Рост вычислительных нагрузок в системах искусственного интеллекта повышает требования не только к ускорителям, но и к скорости хранения данных. Samsung представила накопитель, который ориентирован именно на такие задачи.

 Изображение: WCCFTech

Samsung начала серийное производство корпоративного твердотельного накопителя PM1763 с интерфейсом PCIe 6.0. Компания позиционирует новинку как решение для серверов искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных комплексов, включая системы на базе платформы NVIDIA Vera Rubin.

реклама

PM1763 использует память V-NAND девятого поколения и новый 4-нм контроллер собственной разработки. Накопитель выйдет в версиях объемом 4, 8 и 16 ТБ. Старшая модификация обеспечивает последовательную скорость чтения до 28,4 ГБ/с, а записи — до 21,9 ГБ/с. По данным Samsung, это более чем в два раза превышает показатели модели PM1753 предыдущего поколения.

При такой производительности накопитель способен передать языковую модель объемом 40 ГБ примерно за 1,4 секунды. По сути, это уменьшает задержки при обмене данными между процессорами и ИИ-ускорителями.

Для серверов с жидкостным охлаждением Samsung предусмотрела технологию прямого охлаждения чипа D2C. Она помогает поддерживать стабильную работу при продолжительных нагрузках. При этом энергоэффективность PM1763 выросла более чем в 1,8 раза по сравнению с предыдущей моделью, что позволяет снизить энергопотребление серверной инфраструктуры.

#samsung #искусственный интеллект #ssd #твердотельные накопители #ии #серверы #центры обработки данных #pcie 6.0 #nvidia vera rubin #pm1763 #корпоративные ssd
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
SpaceX за полгода сожгла в атмосфере 260 спутников Starlink
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
Первую серию второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» показали на фестивале в Лос-Анджелесе
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
ОАК не планирует менять иностранную авионику на SSJ-100 и опровергла оценку стоимости ремоторизации
Немецкий инженер собрал 8192-ядерный GPU на базе микроконтроллеров RISC-V со встроенным дисплеем
Ноутбук Acer Swift 16 AI с 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном и Core Ultra X9 388H оценён в $1900
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
Broadcom продолжит поставлять чипы Apple до 2031 года
Минпромторг РФ ожидает высокий спрос на новый региональный российско-белорусский самолёт «Освей»
Huawei создала новый процессор Kirin 2026 для смартфонов по новому закону масштабирования
В России подорожает курица и другое мясо птицы — производители предупреждают о кризисе в отрасли

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter