Samsung объявила о начале серийного производства корпоративного SSD PM1763 с интерфейсом PCIe 6.0. Накопитель рассчитан на серверы искусственного интеллекта и высокопроизводительные вычислительные системы, включая платформы NVIDIA Vera Rubin.

Рост вычислительных нагрузок в системах искусственного интеллекта повышает требования не только к ускорителям, но и к скорости хранения данных. Samsung представила накопитель, который ориентирован именно на такие задачи.

Изображение: WCCFTech

Samsung начала серийное производство корпоративного твердотельного накопителя PM1763 с интерфейсом PCIe 6.0. Компания позиционирует новинку как решение для серверов искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных комплексов, включая системы на базе платформы NVIDIA Vera Rubin.

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PM1763 использует память V-NAND девятого поколения и новый 4-нм контроллер собственной разработки. Накопитель выйдет в версиях объемом 4, 8 и 16 ТБ. Старшая модификация обеспечивает последовательную скорость чтения до 28,4 ГБ/с, а записи — до 21,9 ГБ/с. По данным Samsung, это более чем в два раза превышает показатели модели PM1753 предыдущего поколения.

При такой производительности накопитель способен передать языковую модель объемом 40 ГБ примерно за 1,4 секунды. По сути, это уменьшает задержки при обмене данными между процессорами и ИИ-ускорителями.

Для серверов с жидкостным охлаждением Samsung предусмотрела технологию прямого охлаждения чипа D2C. Она помогает поддерживать стабильную работу при продолжительных нагрузках. При этом энергоэффективность PM1763 выросла более чем в 1,8 раза по сравнению с предыдущей моделью, что позволяет снизить энергопотребление серверной инфраструктуры.