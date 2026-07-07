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Global_Chronicles
Прибыль подразделения Samsung по производству чипов за год превысит доходы предыдущих 40 лет
Операционная прибыль полупроводникового подразделения Samsung в текущем году превысит совокупный доход за все 40 лет работы на рынке памяти.
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Рост цен на память, вызванный спросом со стороны систем искусственного интеллекта, принес Samsung рекордные показатели. Президент подразделения Device Solutions Ким Ён-Кван объявил сотрудникам, что этот год станет для чипового бизнеса компании беспрецедентным.

Изображение: Tom's Hardware

Подразделение DS заработает за текущий год больше, чем за предыдущие четыре десятилетия работы в полупроводниковой отрасли. Samsung вышла на этот рынок в 1974 году, а первую DRAM выпустила в середине 1980-х. Совокупная прибыль с 1985 по прошлый год, по оценкам, не достигала 300 триллионов вон.

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В первом квартале текущего года подразделение DS принесло 53,7 триллиона вон из 57,2 триллиона общей операционной прибыли компании — это 94%. Квартальная прибыль Samsung выросла в 19 раз и составила 58,5 миллиарда $ (эквивалентно ≈ 4,454 трлн ₽), что превысило последний квартальный показатель Nvidia в 53,5 миллиарда. Аналитики прогнозируют годовую прибыль Samsung на уровне 300 триллионов вон (14,9 трлн ₽).

Kioxia и Sandisk создали самую плотную в мире 332-слойную 3D NAND-память

Контрактные цены на DRAM и NAND резко пошли вверх из-за того, что спрос на серверы для ИИ превысил предложение. Операционная маржа производителей памяти по NAND достигла 40–50% в первом полугодии. Модули LPDDR5X на 12 ГБ стоят около 145 $ (эквивалентно ≈ 11 000 ₽). Samsung предупредила клиентов о возможном дефиците поставок как минимум до 2027 года.

Сотрудники подразделения DS получат 10,5% операционной прибыли в виде акций — в текущем году это до 26,6 миллиарда $ (эквивалентно ≈ 2,025 трлн ₽). SK hynix объявит свои результаты 29 июля, аналитики ожидают, что совокупная прибыль двух компаний за квартал достигнет примерно 150 триллионов вон (примерно 7,45 трлн ₽).

#nvidia #samsung #искусственный интеллект #ии #память #nand #dram #операционная прибыль #ds
Источник: tomshardware.com
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