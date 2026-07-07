Операционная прибыль полупроводникового подразделения Samsung в текущем году превысит совокупный доход за все 40 лет работы на рынке памяти.

Рост цен на память, вызванный спросом со стороны систем искусственного интеллекта, принес Samsung рекордные показатели. Президент подразделения Device Solutions Ким Ён-Кван объявил сотрудникам, что этот год станет для чипового бизнеса компании беспрецедентным.

Изображение: Tom's Hardware

Подразделение DS заработает за текущий год больше, чем за предыдущие четыре десятилетия работы в полупроводниковой отрасли. Samsung вышла на этот рынок в 1974 году, а первую DRAM выпустила в середине 1980-х. Совокупная прибыль с 1985 по прошлый год, по оценкам, не достигала 300 триллионов вон.

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В первом квартале текущего года подразделение DS принесло 53,7 триллиона вон из 57,2 триллиона общей операционной прибыли компании — это 94%. Квартальная прибыль Samsung выросла в 19 раз и составила 58,5 миллиарда $ (эквивалентно ≈ 4,454 трлн ₽), что превысило последний квартальный показатель Nvidia в 53,5 миллиарда. Аналитики прогнозируют годовую прибыль Samsung на уровне 300 триллионов вон (14,9 трлн ₽).

Контрактные цены на DRAM и NAND резко пошли вверх из-за того, что спрос на серверы для ИИ превысил предложение. Операционная маржа производителей памяти по NAND достигла 40–50% в первом полугодии. Модули LPDDR5X на 12 ГБ стоят около 145 $ (эквивалентно ≈ 11 000 ₽). Samsung предупредила клиентов о возможном дефиците поставок как минимум до 2027 года.

Сотрудники подразделения DS получат 10,5% операционной прибыли в виде акций — в текущем году это до 26,6 миллиарда $ (эквивалентно ≈ 2,025 трлн ₽). SK hynix объявит свои результаты 29 июля, аналитики ожидают, что совокупная прибыль двух компаний за квартал достигнет примерно 150 триллионов вон (примерно 7,45 трлн ₽).