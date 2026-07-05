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Global_Chronicles
Согласно новым данным вероятность найти жизнь на соседней супер-Земле резко возросла
Новые данные изменили представление о планете в 25 световых годах от нас. Вероятность обнаружения там жизни оказалась значительно выше, чем предполагали изначально.
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Повторный анализ параметров экзопланеты GJ 3378b заставил астрономов пересмотреть ее место среди потенциально обитаемых миров. При этом речь пока идет только об оценке условий, а не о подтверждении существования жизни.

 Фото: Николай Берман/Калифорнийский университет в Ирвайне/Live Science     

Экзопланету GJ 3378b обнаружили в 2024 году. Она находится примерно в 25 световых годах от Земли и обращается вокруг красного карлика, совершая полный оборот за 21,5 дня. Несмотря на очень близкую орбиту, планета расположена внутри обитаемой зоны своей звездной системы. Все потому, что ее звезда излучает примерно на 90% меньше энергии, чем Солнце. При таких условиях на поверхности теоретически может существовать жидкая вода.

GJ 3378b (Источник изображения: NASA/Eyes on Exoplanets viewer)

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Первоначально массу GJ 3378b оценивали примерно в пять земных. Такой показатель не позволял уверенно определить, представляет ли она собой каменистую суперземлю или небольшой газовый гигант. Даже в случае твердой поверхности столь высокая масса могла означать крайне плотную атмосферу с очень высоким давлением.

Новое исследование изменило эту оценку. Астрономы использовали прибор Habitable-zone Planet Finder, установленный на телескопе Hobby-Eberly в обсерватории Макдональд. Он измеряет небольшие колебания звезды, вызванные гравитацией обращающихся вокруг нее планет, что позволяет точнее определить их характеристики.

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В результате масса GJ 3378b составила около 2,3 массы Земли. По сути, такой показатель значительно увеличивает вероятность того, что планета имеет каменистую поверхность. Кроме того, при подобных параметрах возможная атмосфера может иметь давление, близкое к земному. Именно поэтому вероятность существования условий, пригодных для жизни, теперь оценивают выше, чем раньше.

При этом доказательств наличия атмосферы или жидкой воды пока нет. Авторы работы отмечают, что близость к красному карлику могла привести к утрате атмосферы под воздействием звездного ветра, как, предположительно, произошло с Марсом.

Близкое расположение GJ 3378b делает ее одной из наиболее удобных целей для будущих наблюдений. Если астрономы подтвердят существование атмосферы, планета станет одним из первых объектов для поиска биосигнатур, жидкой воды и других возможных признаков жизни. Дополнительный интерес вызывает и сама звезда: красные карлики составляют около 70% звезд Млечного Пути, поэтому сведения об их планетных системах помогают лучше понять, насколько часто в Галактике могут встречаться миры с условиями, пригодными для жизни.

#астрономия #экзопланеты #экзопланета #внеземная жизнь #суперземля #красный карлик #обитаемая зона #gj 3378b #телескоп hobby-eberly
Источник: livescience.com
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