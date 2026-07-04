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Global_Chronicles
Samsung готовит бюджетный SSD 990 без DRAM-буфера на Gen 4 со скоростью чтения до 7250 МБ/с
Samsung завершает подготовку SSD 990 Value Gen4 NVMe, который пополнит линейку клиентских твердотельным накопителем формата M.2 начального уровня.
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Информация о новом накопителе Samsung ненадолго появилась на официальном канадском сайте компании. Ресурс VideoCardz успел зафиксировать характеристики и изображение устройства, которое производитель позиционирует как продукт начального уровня.

 Источник изображения: VideoCardz

Samsung готовит к выпуску SSD 990 Value Gen4 NVMe формата M.2, который займет место среди доступных клиентских моделей. По сути, новинка использует интерфейс PCIe Gen 4 x4 и собственный контроллер Samsung, при этом накопитель обходится без буфера DRAM.

Источник изображения: VideoCardz

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От модели 990 EVO Plus устройство отличается несколькими особенностями. Иначе говоря, речь идет о другом типе памяти и обновленном контроллере. Доступные сведения также указывают на использование флэш-памяти QLC NAND вместо TLC NAND.

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Источник изображения: VideoCardz

Версия объемом 1 ТБ получила ресурс записи 400 TBW, а вариант на 2 ТБ — 800 TBW. Скорость последовательного чтения достигает 7150 МБ/с для младшей модели и 7250 МБ/с для старшей. Обе модификации записывают данные со скоростью до 6450 МБ/с.

Samsung пока не называет стоимость и сроки выхода накопителя. При этом некоторые продавцы уже добавили SSD в каталоги только как модель начального уровня, а площадка SHI разместила версии на 1 ТБ и 2 ТБ в списке ожидания.

#samsung #nvme #qlc nand #tlc nand #990 evo plus #pcie gen 4 #ssd 990 value gen4 nvme
Источник: videocardz.com
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