Илон Маск заявил, что сообщения о разработке SpaceX портативного устройства с искусственным интеллектом и собственной операционной системой не соответствуют действительности.

Новая публикация о возможном устройстве SpaceX получила быстрый ответ со стороны руководителя компании. Маск публично прокомментировал распространённую информацию и дал ей однозначную оценку.

Изображение: WCCFTech

The Wall Street Journal сообщила, что SpaceX якобы продемонстрировала небольшой группе инвесторов ранний прототип портативного устройства перед возможным первичным размещением акций компании. По данным издания, оно должно получить технологии искусственного интеллекта xAI, собственную операционную систему и платформу Qualcomm Snapdragon. Также утверждалось, что устройство окажется тоньше iPhone.

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В ответ Илон Маск написал в социальной сети X , что эта информация является «абсолютной ложью». По сути, он полностью отверг сведения о существовании такого проекта.

Ранее Reuters сообщало, что SpaceX рассматривает возможность создания смартфона. Тогда Маск говорил, что подобное устройство «не исключено» в будущем, однако подчеркивал, что речь идет лишь о гипотетическом варианте. Теперь предприниматель отдельно заявил, что компания не разрабатывает телефон.

В публикации The Wall Street Journal также отмечалось, что описанный прототип находился на ранней стадии разработки и мог никогда не превратиться в коммерческий продукт. Однако после комментария Маска эти сведения официального подтверждения не получили.