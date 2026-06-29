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Global_Chronicles
Путин оценил объем запасов бензина в России и призвал осторожно их использовать
Президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн тонн и почти совпадают с уровнем 2025 года.
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На совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом Владимир Путин озвучил актуальные данные по запасам бензина. Он сослался на справку Минэнерго и отдельно поговорил о том, как стоит распоряжаться резервами. Изображение - ChatGPT

Путин сообщил, что по информации Министерства энергетики текущие резервы бензина в России составляют 1,7 млн тонн. По его словам, этот объем почти схож с показателем за аналогичный период 2025 года.

Президент уточнил, что на рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Иначе говоря, часть резервов направили на внутреннее потребление, но общий размер запасов существенно не изменился.

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Путин отметил, что снижение объема бензиновых резервов незначительно и составляет около 4% по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом он обратил внимание, что такие параметры позволяют поддерживать стабильное обеспечение внутреннего рынка.

Глава государства отдельно подчеркнул, что дальнейшее использование запасов требует взвешенного подхода. Он призвал аккуратно работать с резервами, чтобы сохранить баланс между текущими потребностями и долгосрочной устойчивостью топливного рынка.

#россия #владимир путин #топливо #бензин #минэнерго #внутренний рынок #запасы топлива
Источник: vedomosti.ru
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