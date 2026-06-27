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Global_Chronicles
В Корпорации МСП назвали отрасли, где молодые предприниматели открывают бизнес чаще всего
Корпорация МСП представила данные о структуре молодежного бизнеса в России в 2026 году.
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Аналитика по регистрации новых компаний среди предпринимателей до 35 лет показала, что выбор отраслей у российской молодежи остается неоднородным и распределяется между традиционными и технологическими направлениями.

© РИА Новости. Илья Питалев

По данным Корпорации МСП, чаще всего молодые предприниматели открывают бизнес в розничной торговле. На втором месте находится научно-техническая деятельность, затем идут логистика и информационные технологии. Эти направления формируют основной поток новых регистраций среди предпринимателей до 35 лет.

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При этом внутри всего сегмента малого и среднего бизнеса научно-техническая сфера занимает только четвертую позицию по общей доле компаний. Это указывает на то, что именно молодые участники рынка проявляют к ней повышенный интерес по сравнению с другими возрастными группами.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что структура выбора отраслей постепенно меняется. По его словам, все больше молодых предпринимателей ориентируются на направления, связанные с цифровой экономикой, включая ИТ-сферу, образование и творческие индустрии, тогда как традиционная торговля постепенно теряет прежнее доминирование.

В Корпорации МСП также сообщили, что в стране зарегистрировано более 1,1 миллиона индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. Отдельно отмечается, что меньшая доля молодых компаний работает в сфере недвижимости, сельского хозяйства, юридических и бухгалтерских услуг, а также в добыче сырья и тяжёлых промышленных производствах.

С начала текущего года на приоритетные отрасли экономики пришлось около 28% всех новых регистраций молодежного бизнеса.

#россия #наука #логистика #розничная торговля #малый бизнес #ит #предпринимательство #молодёжь
Источник: 1prime.ru
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