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Global_Chronicles
Глава Epic Games против обязательного раскрытия информации в Steam об использовании ИИ в играх
Генеральный директор Epic Games Тим Суини раскритиковал политику Steam, связанную с обязательным раскрытием использования генеративного искусственного интеллекта.
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Использование искусственного интеллекта в создании игр продолжает вызывать споры среди разработчиков и игроков. Одной из причин стало правило Steam, которое действует с 2024 года.

 Изображение - ChatGPT

Valve требует от разработчиков сообщать, применялся ли генеративный искусственный интеллект при создании игры. После появления таких пометок некоторые проекты сталкиваются с негативной реакцией части игрового сообщества. На этом фоне генеральный директор Epic Games Тим Суини назвал действующую политику Steam безответственной.

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Свою позицию он объяснил тем, что разработчики оказываются перед сложным выбором. По сути, им приходится либо отказаться от инструментов искусственного интеллекта, которые помогают ускорить разработку и повысить производительность, либо использовать их и столкнуться с отрицательной реакцией аудитории после обязательного раскрытия такой информации.

Эти заявления прозвучали вскоре после сообщения Epic Games о планах расширить интеграцию искусственного интеллекта в Unreal Engine 6. Компания рассчитывает использовать такие возможности для упрощения процесса разработки и более быстрого выпуска новых версий. Суини считает, что действующие требования Valve ухудшают положение студий, которые хотят одновременно применять современные инструменты и выпускать свои проекты в Steam.

#игры #steam #valve #ии #epic games #unreal engine #разработка игр #тим суини #генеративный искусственный интеллект #unreal engine 6
Источник: insider-gaming.com
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