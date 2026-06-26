Генеральный директор Epic Games Тим Суини раскритиковал политику Steam, связанную с обязательным раскрытием использования генеративного искусственного интеллекта.

Использование искусственного интеллекта в создании игр продолжает вызывать споры среди разработчиков и игроков. Одной из причин стало правило Steam, которое действует с 2024 года.

Изображение - ChatGPT

Valve требует от разработчиков сообщать, применялся ли генеративный искусственный интеллект при создании игры. После появления таких пометок некоторые проекты сталкиваются с негативной реакцией части игрового сообщества. На этом фоне генеральный директор Epic Games Тим Суини назвал действующую политику Steam безответственной.

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Свою позицию он объяснил тем, что разработчики оказываются перед сложным выбором. По сути, им приходится либо отказаться от инструментов искусственного интеллекта, которые помогают ускорить разработку и повысить производительность, либо использовать их и столкнуться с отрицательной реакцией аудитории после обязательного раскрытия такой информации.

Эти заявления прозвучали вскоре после сообщения Epic Games о планах расширить интеграцию искусственного интеллекта в Unreal Engine 6. Компания рассчитывает использовать такие возможности для упрощения процесса разработки и более быстрого выпуска новых версий. Суини считает, что действующие требования Valve ухудшают положение студий, которые хотят одновременно применять современные инструменты и выпускать свои проекты в Steam.