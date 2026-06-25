Инженер AMD Якоб Теркельсен собрал мини-ПК в корпусе, напечатанном на 3D-принтере, внешне идентичном Steam Machine. Внутри он разместил полноразмерную видеокарту RTX 5060.

Мини-ПК пользуются популярностью у геймеров благодаря компактным размерам. Оригинальная Steam Machine от Valve предлагала такое решение, но слабые характеристики и высокая цена ограничивали ее возможности. Инженер AMD Якоб Теркельсен пошел другим путем.

Изображение: Tech4Gamers

Теркельсен, специализирующийся на проверке плат с графическими процессорами для ИИ, опубликовал в соцсети Х фотографии своей сборки под названием «Terk Box v1.1». Корпус напечатан на 3D-принтере по модели «SFF Mini ITX Steam Machine Case» от 3DCatt. Внешне он полностью копирует Steam Machine.

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Внутри корпуса инженер разместил видеокарту GeForce RTX 5060. Блок питания Flex мощностью 400 Вт не достигает рекомендованных 550 Вт для этой карты. Теркельсен поясняет, что рекомендации по питанию не являются обязательными, если понимать, как работает система. Фактическое энергопотребление зависит от процессора, ограничений по мощности и качества блока питания.

Сборка должна быть производительнее оригинальной Steam Machine в играх AAA-класса. Однако инженер пока не опубликовал результаты игровых тестов.

Стоимость Terk Box v1.1 составит около 1000 $. Это может оказаться дорого, если не использовать старое оборудование или не рассчитывать на выгодные предложения. Для повторения сборки потребуется 3D-принтер. Теркельсен поделился файлами для печати корпуса, что позволяет всем желающим создать аналогичную систему.

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