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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Работающий на дровах старенький пикап Chevrolet разогнали до рекордных 125 км/ч
При должном усердии и не такое возможно.
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Газогенераторные установки, позволяющие автомобилям с двигателями внутреннего сгорания практически буквально работать на дровах — за счёт горючих пиролизных газов — в ряде регионов планеты до сих пор остаются единственным стабильным источником топлива. Однако в так называемых развитых странах это не более чем развлечение с крайне сомнительной выгодой.

Источник изображения: Jp Prat Projects

В частности, финский блогер, скрывающийся на YouTube под ником Jp Prat Projects, переоборудовал старенький пикап Chevrolet 1983 года выпуска с установленным в него двигателем и вовсе 1972 года выпуска под работу на пиролизном газе. Учитывая примитивность автомобильных технологий тех лет, процесс оказался проще, чем можно подумать, и блогер проездил на таком «дровяном» автомобиле порядка 100 тысяч километров.

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Понятно, что использование пиролизного газа радикально снижает мощность двигателя, поэтому в один прекрасный день автору проекта пришло в голову проверить свою «самоделку» на максимальную скорость. Оказалось, что 5,7-литровый 8-цилиндровый двигатель, который кормят таким нетрадиционным топливом, способен разогнать машину до скорости в 125 км/ч. Да, процесс разгона крайне небыстрый, поскольку и потеря мощности есть, и сама машина тяжёлая, и всё дополнительное газогенераторное оборудование вместе с дровами добавляет ей массы, но в целом на длинном прямом участке дороги этого результата добиться удалось. Такая скорость для машин, работающих на дровах, стала рекордной.

Как уточняет Jp Prat Projects, расход топлива при умеренной езде составляет порядка 35—40 килограммов дров на 100 километров. На самом деле, не такой плохой результат, учитывая, что этот древний как останки мамонта двигатель V8 наверняка поглощает не меньше 15—20 литров бензина за такое же расстояние.

К сожалению (или к счастью, тут уж смотря как рассуждать), современные битком набитые электроникой и крайне привередливые к качеству топлива двигатели внутреннего сгорания в принципе не предназначены под такие занимательные переделки. Поэтому в случае наступления реального, а не информационного топливного кризиса, перевести свои BMW X5M Competition и тому подобные Mercedes GLS AMG на дрова не получится.

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