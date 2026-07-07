Возможности новинок были раскрыты в формате технологической арт-галереи

Бренд Hisense провел закрытую презентацию телевизоров, оформленную в виде арт-галереи, что позволило оценивать новинки не с точки зрения набора технических характеристик, а получить комплексный опыт. Модель Hisense UR8S была представлена в диагоналях 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов, Hisense UR9S – в размерах 65, 75 и 85 дюймов, а топовую Hisense 116UX оснастили 116-дюймовым дисплеем.

Новинки построены на основе технологии RGB MiniLED, которая из красных, зеленых и синих компонентов подсветки формирует цвет еще до матрицы. Данный подход дает возможность расширить цветовой диапазон, точнее передавать оттенки, а также обеспечивать высокую яркость и контрастность, сопоставимые с AMOLED-решениями, при более низкой себестоимости и без опасности выгорания.

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Все телевизоры имеют 4K-разрешение. Hisense UR8S обладает пиковой яркостью до 3800 нит, частотой обновления 180 Гц и акустикой формата 2.1.2, разработанной совместно с брендом Devialet. У Hisense UR9S яркость достигает уже 5000 нит, частота – 170/180 Гц, а аудиосистема выполнена в формате 4.1.2.

Флагман Hisense 116UX имеет яркость 8000 нит и частоту 165 Гц. За ИИ-обработку изображения и звука у него отвечает фирменный процессор Hi-View AI Engine X, а многоканальная аудиосистема 6.2.2 CineStage X Surround обеспечивает объемное звучание с высокой детализацией.

Телевизоры обладают антибликовым покрытием, поддерживают множество HDR-форматов, оснащены портами USB Type-C и HDMI 2.1, имеют «игровой режим» с низкой задержкой и VRR, умеют масштабировать картинку, подстраивать параметры отображения и звучания под контент, а также оптимизировать энергопотребление.

В качестве операционной системы используется VIDAA U9 с поддержкой голосового управления.