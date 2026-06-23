В 2026 году ведущие российские вузы заметно подняли цены на обучение на ряде направлений. На некоторых программах стоимость уже достигла 1 млн рублей в год, а в отдельных случаях поднялась и выше.

Новые цены на платное обучение в крупных университетах РФ показали, что подорожание затронуло не только престижные экономические и юридические программы, но и инженерные, и физико-математические направления. В некоторых вузах год учебы на популярных специальностях теперь стоит столько же, сколько раньше стоила вся программа в более доступных университетах.

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

РБК изучил стоимость обучения в ведущих вузах и выяснил, что сильнее всего подорожали программы, где высокий спрос у абитуриентов и дорогая учебная база. В МФТИ цены на часть направлений выросли до 1,2 млн ₽ в год: именно столько теперь стоят, например, «ядерная физика и технологии» и «техническая физика». Программа «прикладная математика и физика» там тоже перевалила за 1 млн ₽.

Изображение: РБК

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В МГУ рост оказался мягче: на направлении «прикладные математика и физика» цена дошла до 593,5 тыс. ₽, увеличившись не более чем на 8,5%. Зато в МИФИ подорожание оказалось заметнее: на отдельных программах Института ядерной физики и технологии оно достигло 48%, а «мехатроника и робототехника» выросла с 400 тыс. до 550 тыс. ₽.

Изображение: РБК

В гуманитарном блоке резкий рост показала ВШЭ. «Экономика» там теперь стоит 1 млн ₽, «менеджмент» — 1,1 млн, а «реклама и связи с общественностью» — чуть больше 1 млн. В МГИМО «менеджмент» тоже дошел до 1 млн ₽, а в РАНХиГС и МГЮА подорожали экономика, управление и юриспруденция.

Многие вузы объясняют рост цен затратами на преподавание, лаборатории, оборудование и индексацию расходов. При этом Минобрнауки уже ограничило число платных мест по ряду специальностей, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию и рекламу.