Новые цены на платное обучение в крупных университетах РФ показали, что подорожание затронуло не только престижные экономические и юридические программы, но и инженерные, и физико-математические направления. В некоторых вузах год учебы на популярных специальностях теперь стоит столько же, сколько раньше стоила вся программа в более доступных университетах.
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
РБК изучил стоимость обучения в ведущих вузах и выяснил, что сильнее всего подорожали программы, где высокий спрос у абитуриентов и дорогая учебная база. В МФТИ цены на часть направлений выросли до 1,2 млн ₽ в год: именно столько теперь стоят, например, «ядерная физика и технологии» и «техническая физика». Программа «прикладная математика и физика» там тоже перевалила за 1 млн ₽.
Изображение: РБК
В МГУ рост оказался мягче: на направлении «прикладные математика и физика» цена дошла до 593,5 тыс. ₽, увеличившись не более чем на 8,5%. Зато в МИФИ подорожание оказалось заметнее: на отдельных программах Института ядерной физики и технологии оно достигло 48%, а «мехатроника и робототехника» выросла с 400 тыс. до 550 тыс. ₽.
Изображение: РБК
В гуманитарном блоке резкий рост показала ВШЭ. «Экономика» там теперь стоит 1 млн ₽, «менеджмент» — 1,1 млн, а «реклама и связи с общественностью» — чуть больше 1 млн. В МГИМО «менеджмент» тоже дошел до 1 млн ₽, а в РАНХиГС и МГЮА подорожали экономика, управление и юриспруденция.
Многие вузы объясняют рост цен затратами на преподавание, лаборатории, оборудование и индексацию расходов. При этом Минобрнауки уже ограничило число платных мест по ряду специальностей, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию и рекламу.