Waymo отзывает более 3800 роботакси Jaguar I-Pace из-за программной ошибки.

Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, столкнулась с новой проблемой в работе своего беспилотного парка. Национальное управление безопасности дорожного движения США зафиксировало отзыв 3804 автомобилей. Причина — риск несанкционированного въезда в закрытые зоны на шоссе.

Изображение: Engadget

Проблема касается работы роботакси в зонах дорожных работ на автомагистралях. Waymo выявила эту область и добровольно ограничила движение по шоссе в прошлом месяце. Компания уведомила государственные и федеральные регулирующие органы, а затем подала заявление о добровольном отзыве программного обеспечения.

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В отзыве участвуют автомобили Jaguar I-Pace. Они получили разрешение на движение по автомагистралям Финикса в 2024 году. Сначала в машинах находились сотрудники, позже — реальные пассажиры. До этого беспилотники могли передвигаться по шоссе только с водителем-оператором на борту.

Это второй отзыв Waymo за последние два месяца. В мае компания отозвала 3791 роботакси после того, как одна из машин выехала на затопленную дорогу в Сан-Антонио. Машину унесло наводнением, но никто не пострадал. Ранее автопарк отзывали из-за того, что некоторые такси не остановились перед школьными автобусами с включенными знаками «Стоп».

Waymo подчеркивает, что отзыв не означает снятие машин с эксплуатации. Это формальное уведомление о намерении исправить проблему. По данным компании, ее автомобили попадают в аварии с серьезными травмами на 92% реже, чем машины под управлением людей. Также на 92% ниже число столкновений с пешеходами.