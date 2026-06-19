NASA привлечет компанию бывшего главы Google Эрика Шмидта к реализации марсианской миссии Aeolus. Компания должна обеспечить космический аппарат, ракету и транспортный модуль для доставки научного оборудования к Красной планете.

NASA продолжает расширять сотрудничество с частными космическими компаниями при подготовке научных экспедиций. Следующим таким проектом станет миссия к Марсу, в которой одну из ключевых ролей получила Relativity Space. Агентство объявило о партнерстве с компанией, которой руководит бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt). В рамках миссии Aeolus Relativity Space предоставит космический аппарат, ракету-носитель и полётный модуль для доставки научной нагрузки на орбиту Марса. Запуск намечен на 2028 год.

Изображение: Engadget

Проект опирается на опыт предыдущих исследований марсианской атмосферы, включая программы Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и MAVEN. Новый аппарат получит четыре научных инструмента для постоянного наблюдения за состоянием атмосферы планеты. Среди них — прибор для измерения ветров и температуры, тепловой зонд для изучения облаков и распределения тепла, комплект радиометрических датчиков для анализа поверхности, а также широкоугольная камера для ежедневной съемки атмосферных процессов.

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NASA рассчитывает получить более полную картину поведения марсианской атмосферы. Эти данные помогут точнее планировать будущие посадки аппаратов и снизить риски при выполнении следующих миссий. Relativity Space также рассматривает Aeolus как испытательную площадку для собственных межпланетных проектов, однако технические подробности будущего аппарата и ракеты компания пока не раскрывает.