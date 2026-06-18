На Unreal Fest 2026 NVIDIA представила бета-версию SDK ACE Game Agent. Инструмент позволяет разработчикам создавать внутриигровых ИИ-компаньонов, которые работают локально на видеокартах GeForce RTX.

Разработчики игр получили новый инструмент от NVIDIA. Компания выпустила бета-версию SDK, который упрощает создание ИИ-спутников для игр. Технология работает на обычных RTX-видеокартах без подключения к облачным серверам.

Изображение: TweakTown

NVIDIA ACE Game Agent SDK включает плагины для Unreal Engine 5. В набор входят компоненты для распознавания речи, обработки языка и синтеза голоса. Разработчики могут использовать готовую модель Qwen 3.5 4B для принятия решений и сверхлёгкую Chatterbox Turbo 350M для преобразования текста в речь.

Изображение: TweakTown

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Первые примеры уже существуют. KRAFTON запустила в PUBG ограниченное бета-тестирование режима Ally Duo Mode — игроки могут сражаться в паре с ИИ-напарником. Creative Assembly работает над ИИ-советником для Total War: PHARAOH.

Изображение: TweakTown

SDK включает три основных API. Agent API управляет историей чата и многошаговым логическим выводом. Chat API дает разработчикам полный контроль над генерацией ответов. RAG API использует внутриигровые базы данных для ответов на вопросы игроков.

Важная особенность — все работает локально на видеокартах с 8 ГБ памяти. Для запуска достаточно GeForce RTX 3060. NVIDIA сотрудничает с Epic Games, чтобы интегрировать ACE в технологию MetaHuman. Это позволит использовать синтез голоса и лицевую анимацию, учитывающую эмоции персонажей.