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Global_Chronicles
Epic Games приоткрыла завесу над Unreal Engine 6 во время 2-х часовой прямой трансляции
Epic Games поделилась новыми подробностями о движке Unreal Engine 6 во время презентации State of Unreal 2026. Компания подтвердила, что новая версия получит встроенную поддержку популярных ИИ-моделей.
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После первого анонса Unreal Engine 6 разработчики ожидали подробностей о том, каким компания видит следующее поколение своего игрового движка. На презентации State of Unreal 2026 Epic Games раскрыла одну из центральных идей будущей платформы. 

Скриншот видео Unreal Engine

Компания сообщила, что объединит возможности Unreal Engine 5 и редактора Unreal Editor for Fortnite в рамках Unreal Engine 6. Одновременно новый движок получит инструменты для работы с моделями искусственного интеллекта, включая Claude от Anthropic и Gemini от Google. По словам Epic Games, разработчики смогут использовать ИИ для выполнения части рутинных операций. Среди примеров компания назвала настройку игровых уровней, риггинг персонажей, работу с системами частиц, настройку освещения и другие технические задачи.

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В Epic считают, что такой подход позволит командам уделять больше времени творческой и инженерной части разработки, а не повторяющимся процессам. Ранее компания уже объявила, что первой игрой на Unreal Engine 6 станет Rocket League. Этот переход примечателен тем, что проект изначально создавался на Unreal Engine 3 и долгое время оставался на этой версии движка. Сроки полноценного запуска Unreal Engine 6 Epic Games пока не раскрывает.

#google #epic games #gemini #unreal engine 5 #anthropic #claude #rocket league #unreal engine 6 #unreal editor for fortnite
Источник: tweaktown.com
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