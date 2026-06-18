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Global_Chronicles
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Издание Yanko Design назвало эту работу возможным лучшим концептом Mercedes за всю историю.
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Концептуальные проекты нередко остаются внутри учебных заведений или дизайнерских портфолио. Однако работа Джеуна Парка (Jaeun Park) вышла за эти рамки и стала предметом обсуждения благодаря нестандартному подходу к одному из самых узнаваемых дизайнерских наследий в автомобильной индустрии.

 Изображение: Yanko Design

Vision Timeless появился не в дизайн-центре Mercedes-Benz, а как магистерский проект, полностью созданный Джеуном Парком в программе Blender 3D. При этом уровень проработки оказался настолько высоким, что рендеры легко можно принять за официальную презентацию производителя.

Изображение: Yanko Design

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В основе концепта лежит идея столкновения современности и наследия марки. Вместо того чтобы смягчить классические элементы Mercedes-Benz, автор усилил их и сделал главной частью образа автомобиля.

Изображение: Yanko Design

Наиболее заметной деталью стала огромная трапециевидная решетка радиатора. Парк объединил в ней мотивы моделей 300 SL и W100 Pullman, превратив традиционную переднюю часть в единую композицию. Трехлучевая звезда здесь не выделяется отдельным знаком, а становится частью самой конструкции.

Изображение: Yanko Design

Пропорции автомобиля отсылают к классическим гран-турерам. Концепт получил длинный капот, низкую линию кузова и двери типа «крыло чайки». Боковые поверхности выполнены без выраженных граней, поэтому внимание концентрируется на общей форме машины.

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Изображение: Yanko Design

Задняя часть использует срез Камма и необычную интерпретацию фирменной эмблемы. Вместо привычного логотипа Парк разделил звезду на несколько треугольных секций задних фонарей. Именно они формируют главный акцент кормы.

Салон продолжает ту же идею. Здесь соседствуют цифровая приборная панель, металлические тумблеры, граненая рукоятка переключения передач и кремовая кожаная отделка. Интерьер больше напоминает сочетание классической приборной панели и дорогого механического аксессуара.

Vision Timeless не связан с Mercedes-Benz и не предназначен для производства. Проект решает другую задачу: показать, насколько далеко можно развить узнаваемые элементы исторического дизайна бренда, не потеряв связь с их происхождением.

#автомобили #mercedes-benz #концепт-кар #автомобильный дизайн #300 sl #yanko design #blender 3d #jaeun park #vision timeless #w100 pullman
Источник: yankodesign.com
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