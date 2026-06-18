SanDisk выпустила официально лицензированные SSD для PlayStation 5 с объемом до 8 ТБ. Модель на 8 терабайт стоит 2959,99 $ — это почти в пять раз дороже самой PS5.

Владельцам PS5 нужны быстрые накопители. SanDisk предложила решение с логотипом PlayStation и радиатором в комплекте. Проблема только в цене. Изображение: SanDisk

SanDisk анонсировала линейку Optimus GX PRO 850P. Все модели имеют официальную лицензию Sony. Скорость чтения достигает 7300 МБ/с, записи — 6600 МБ/с. Это быстрее штатного накопителя консоли. В комплекте идет радиатор с символикой PlayStation. Его не видно после установки. Гарантия — 5 лет. Ресурс — до 1,2 миллиона операций ввода-вывода в секунду.

Новая серия использует интерфейс PCIe 4.0. Производитель заявляет скорость чтения до 7300 МБ/с и скорость записи до 6600 МБ/с. Также накопители поддерживают до 1,2 миллиона операций ввода-вывода в секунду и сопровождаются пятилетней ограниченной гарантией.

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Линейка включает версии на 1, 2, 4 и 8 ТБ. Именно старшая модель привлекла наибольшее внимание из-за своей стоимости. В официальном магазине Sandisk накопитель объемом 8 ТБ предлагают за 2959,99 $. Для сравнения, указанная в материале цена PlayStation 5 составляет 649,99 $, поэтому такой SSD стоит примерно как 4,6 консоли.

Даже младшие модели трудно назвать доступными. Версия на 1 ТБ получила стартовую цену 379,99 $ вместо заявленных ранее 474,99 $. При этом страница товара для модели на 8 ТБ указывает, что текущая стоимость уже учитывает снижение цены с 3699,99 $ в рамках стартового предложения.

Производитель объясняет высокую цену кризисом памяти и ростом стоимости компонентов. Продукт позиционируется как премиальный. При этом технология использует интерфейс PCIe 4.0, который уже не новый. Вопрос остается: кому нужен накопитель дороже консоли в несколько раз.