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Global_Chronicles
SpaceX купит Cursor за $60 млрд и подключит стартап к кластеру из миллиона GPU уровня H100
SpaceX сообщила о планах приобрести компанию Anysphere, которая развивает ИИ-платформу Cursor для разработчиков. Стороны рассчитывают закрыть сделку в III квартале 2026 года после получения необходимых разрешений.
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На фоне расширения собственных проектов в сфере искусственного интеллекта SpaceX решила усилить программное направление. Для этого компания выбрала один из наиболее заметных стартапов на рынке инструментов для разработки с ИИ.

 

Изображение: digitalterminal.in

SpaceX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму 8-K, где раскрыла детали сделки по приобретению Anysphere — материнской компании Cursor. Стоимость соглашения составляет 60 миллиардов долларов США, а расчет между сторонами пройдет исключительно акциями.

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После завершения процедуры акционеры Anysphere получат акции класса A SpaceX. Сам Cursor перейдет под полный контроль покупателя и станет его дочерней компанией.

Компании уже работают над совместными ИИ-проектами. В документах говорится о планах объединить возможности Composer от Cursor с ИИ-инфраструктурой SpaceX и внедрить разработки в Cursor и Grok Build.

Отдельное внимание SpaceX уделяет вычислительным ресурсам. Компания намерена предоставить Cursor доступ к комплексу Memphis Colossus, который, согласно документам, включает около миллиона графических процессоров уровня H100. Этот ресурс позволит расширить обучение моделей и снизить зависимость от сторонних решений.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале 2026 года после прохождения регуляторных процедур. Документы также содержат условия на случай расторжения соглашения, включая компенсационные механизмы и порядок распределения вычислительных мощностей. На фоне объявления сделки возникли вопросы, связанные с антимонопольным регулированием и условиями доступа разработчиков к данным и программным платформам.

#искусственный интеллект #ии #spacex #xai #разработка по #cursor #anysphere #grok build #memphis colossus
Источник: digitalterminal.in
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