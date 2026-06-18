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Global_Chronicles
Notebookcheck: Использование AFK-фарма в Forza Horizon 6 может привести к обнулению кредитов
Пользователи Forza Horizon 6 сообщают о потере кредитов после применения метода AFK-фарма с использованием функции Auto Drive.
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После недавних мер против уязвимости в режиме Eliminator, появились признаки того, что разработчики проверяют и другие способы быстрого получения внутриигровой валюты. Под ограничения, вероятно, попали аккаунты, использовавшие автоматическое вождение для длительного заработка кредитов.

Изображение: Notebookcheck

Ранее стало известно о проблеме в режиме Eliminator, которая позволяла получать огромные суммы кредитов за короткое время. После обнаружения этой схемы Playground Games отключила подбор игроков для этого режима и сбросила баланс учетных записей игроков, использовавших уязвимость, до 10 000 кредитов. Теперь похожие последствия могут ждать и пользователей AFK-фарма.

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Этот способ основан на функции Auto Drive в Forza Horizon 6. Игрок начинает гонку, после чего система самостоятельно управляет автомобилем. Особенно часто для таких действий выбирают длинные трассы в режиме Rivals, где можно многократно повторять заезды и накапливать кредиты без фактического участия в заезде.

На возможное изменение позиции разработчиков указала публикация на Reddit. Один из пользователей разместил ответ службы поддержки, где компания описывает действия против эксплойта Eliminator. В том же сообщении говорится и об аккаунтах, которые использовали уязвимость, связанную с автоматическим вождением, для получения крупных сумм кредитов. Для них также применили откат до 10 тысяч кредитов.

При этом остаются вопросы. Нельзя достоверно подтвердить подлинность опубликованного обращения, как и определить условия, при которых Playground Games считает использование Auto Drive нарушением. Тем не менее, несколько участников обсуждения заявили, что столкнулись с потерей кредитов после AFK-фарма.

#автопилот #reddit #playground games #кредиты #forza horizon 6 #эксплойт #afk-фарм #auto drive #eliminator #fh6 #сброс баланса
Источник: notebookcheck.net
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