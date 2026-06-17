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Global_Chronicles
Pura X Max от Huawei стал самым продаваемым складным телефоном бренда
Huawei продала около 343 700 единиц Pura X Max за первый месяц. Это лучший показатель среди всех складных смартфонов компании за аналогичный период.
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Huawei продолжает развивать сегмент складных устройств, уделяя особое внимание удобству повседневного использования. Первые результаты продаж новой модели показывают высокий интерес покупателей к такому подходу.Изображение: GizmoChina 

Huawei (Huawei Technologies) сообщила о высоком спросе на складной смартфон Pura X Max. По данным аналитиков RDObservation, к концу мая 2026 года компания продала около 343 700 устройств серии за первый месяц после начала продаж.

Этот показатель превысил результаты всех предыдущих складных смартфонов Huawei за аналогичный период. При этом на версию Collector's Edition пришлось около 198 500 проданных устройств, что сделало ее самым востребованным вариантом в линейке.

Изображение: GizmoChina 

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Данные Counterpoint Research также показывают, что новинка опережает по темпам продаж Huawei Mate X7 и более ранние модели серии Pura X в первые недели после выхода.

Исполнительный директор Huawei и председатель Terminal BG Ю Чэндун (Yu Chengdong) рассказал, что при разработке устройства компания уделила внимание удобству работы как в открытом, так и в сложенном состоянии. В разложенном виде смартфон использует соотношение сторон экрана √2:1, которое разработчики выбрали по аналогии с форматом листа А4.

Инженеры также учитывали особенности повседневного использования складных устройств. Компания оптимизировала интерфейс HarmonyOS, размеры рамок и отображение контента, чтобы внутренний экран напоминал по удобству компактный планшет.

#huawei #складной смартфон #продажи #harmonyos #counterpoint research #mate x7 #pura x max
Источник: gizmochina.com
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