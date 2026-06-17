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Global_Chronicles
VK закупит около 1200 MacBook Pro, iPhone 17 Pro, Apple TV 4K и сотни телевизоров для Max и VK Видео
VK проводит крупные закупки техники, включая около 1200 ноутбуков Apple MacBook и другие устройства. Оборудование планируют использовать в разработке мессенджера Max и сервиса «VK Видео».
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VK проводит целую серию закупок техники для команд, которые работают над ключевыми цифровыми продуктами холдинга. VK объявил о закупке почти 1200 ноутбуков Apple MacBook и другой техники американской компании. Общая стоимость поставок оценивается более чем в 200 000 000 рублей.

Изображение - ChatGPT

Оборудование распределят между подразделениями, которые работают над мессенджером Max, сервисом «VK Видео» и проектом «Единое видео». Закупки проходят через площадку «Росэлторг» и включают несколько лотов с разными конфигурациями устройств. Основную часть партии составляют MacBook Air и MacBook Pro на новых процессорах Apple серии M5. В одном из лотов речь идет примерно о 700 ноутбуках, часть из которых предназначена для головной структуры VK, а остальные — для связанных проектов.

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Отдельный блок закупки включает более производительные модели MacBook Pro с расширенной конфигурацией, рассчитанные на работу с тяжёлыми задачами, включая обработку видео и моделей искусственного интеллекта. Помимо ноутбуков, VK планирует закупку iPhone, а также большой набор телевизоров, приставок и AV-оборудования. Эти устройства будут использоваться для тестирования сервисов на разных типах техники и операционных систем.

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В компании объясняют закупки обновлением парка оборудования и необходимостью проверять стабильность сервисов на широком наборе устройств — от новых моделей до более старых платформ. Также часть техники направят в офисы разработки и тестирования, связанные с национальными цифровыми проектами VK.

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Источник: cnews.ru
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