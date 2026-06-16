Исследования показывают, что отсутствие гравитации в космосе влияет не только на ориентацию тела, но и на восприятие реальности. У космонавтов фиксируют изменения в ощущении собственного «я» и границ между собой и окружающей средой.

На Земле гравитация постоянно задает мозгу стабильное направление «вниз» и помогает формировать устойчивое ощущение тела в пространстве. В космосе же этот базовый ориентир исчезает и система восприятия начинает работать в иных условиях. Ученые описывают гравитацию как фундаментальный сигнал для вестибулярной системы человека. При переходе в условия микрогравитации этот сигнал пропадает.

Изображение - ChatGPT

В результате мозг сталкивается с несоответствием между ожиданиями и фактическими ощущениями. Это приводит к дезориентации, которая особенно заметна в начале пребывания в космосе. Изменения затрагивают не только координацию движений. Астронавты сообщают о смещении восприятия собственного тела и внешней среды. В некоторых случаях границы между ними становятся менее четкими, а ощущение стабильного «я» ослабевает.

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Исследования мозга до и после длительного пребывания в космосе показывают перестройку нейронных сетей. Отмечают изменения в структуре отдельных областей и перераспределение жидкости в мозге. Также фиксируют изменения активности сетей, связанных с самосознанием. Данные ЭЭГ указывают на снижение определенных ритмов, что связывают с изменением процессов нейронной регуляции.

Авторы исследования называют космические путешествия уникальным естественным экспериментом для изучения сознания. По мере развития коммерческих полетов неподготовленные путешественники могут столкнуться с неожиданными психологическими состояниями. Им может потребоваться новая подготовка, учитывающая не только физическую адаптацию, но и глубокие изменения в восприятии.