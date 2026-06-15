Генеральный директор Nothing Карл Пей рассказал о резком росте цен на память для смартфонов.

Рост стоимости комплектующих продолжает влиять на рынок мобильных устройств. Производители все чаще сталкиваются с удорожанием компонентов, которое напрямую отражается на конечной цене смартфонов. Изображение: GizmoChina

Соучредитель и генеральный директор Nothing Карл Пей (Carl Pei) сообщил, что оперативная память и накопители стали наиболее затратной частью при производстве современных смартфонов. Об этом он написал 12 июня в социальной сети X.

По словам руководителя компании, расходы на память и хранилище могут превышать половину общей стоимости компонентов устройства. Он привел в пример модель Nothing Phone (4a). За время между началом разработки аппарата и его выходом стоимость памяти выросла в два раза. После запуска смартфона цены увеличились еще вдвое.

Изображение: GizmoChina

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Ситуацию осложняют ограничения поставок. Производители больше не могут закупать необходимые объемы компонентов без ограничений. Поставщики работают на пределе возможностей, поэтому компании получают квоты и платят более высокие цены.

Карл Пей отметил, что с февраля многие новые смартфоны подорожали примерно на 100$ по сравнению с предыдущими моделями. По его оценке, привычные крупные скидки встречаются все реже.

Отраслевые эксперты связывают ситуацию с ростом спроса на DRAM на фоне развития технологий искусственного интеллекта. В 2026 году это увеличило производственные расходы на смартфоны на 10–30% и более в зависимости от модели. Особенно заметно подорожание сказалось на устройствах начального и среднего сегментов. С аналогичными трудностями сталкиваются производители разных брендов, включая Samsung, Xiaomi, Google и Nothing.