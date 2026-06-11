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Global_Chronicles
Причина не в дефиците ОЗУ: выпуск Framework Laptop 13 Pro задерживается из-за других компонентов
Framework перенесла начало поставок ноутбука Laptop 13 Pro примерно на месяц. Компания выявила проблемы с тачпадом и дисплеем незадолго до запуска серийного производства.
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Даже после анонса новых устройств производители продолжают проверять готовность ключевых компонентов к массовому выпуску. Для Framework Laptop 13 Pro этот этап привел к корректировке сроков выхода.Изображение: Notebookcheck

Framework представила Laptop 13 Pro в апреле. Модель получила процессор Intel Panther Lake и позиционируется как модульный ноутбук с возможностью ремонта и замены компонентов. И первоначально компания рассчитывала начать поставки в июне. Теперь первые покупатели получат ноутбук позже — ориентировочно в конце июля или начале августа.

По словам Framework, перенос сроков не связан с ситуацией на рынке оперативной памяти. Причиной стали два новых компонента, которые потребовали доработки перед началом массового производства.

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Одна из проблем затронула сенсорную панель. Компания обнаружила недостаток в конструкции платы, который мог вызывать сбои при многократных нажатиях. Второй вопрос касался дисплея. Разработчики устранили его через обновление прошивки, а поставщик экранов CSOT уже выпускает панели с исправленным программным обеспечением.

Framework заявляет, что решения для обеих проблем уже найдены. Однако компании требуется дополнительное время, чтобы внедрить изменения в производство. Покупатели, оформившие предварительный заказ, при желании могут отказаться от покупки и вернуть депозит.

#ноутбуки #оперативная память #дисплей #framework #intel panther lake #csot #framework laptop 13 pro #тачпад
Источник: notebookcheck.net
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