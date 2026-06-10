В Великобритании впервые провели клинические испытания вакцины, ключевой компонент которой разработал искусственный интеллект. Препарат нацелен не на один вирус, а на целое семейство коронавирусов, включая потенциальные будущие угрозы.

Большинство современных вакцин создают для защиты от конкретного возбудителя или его отдельных вариантов. Группа ученых из Великобритании решила подойти к задаче иначе и сосредоточилась на признаках вирусов, которые почти не меняются со временем.

Изображение - ChatGPT

Ученые Кембриджского университета (University of Cambridge) сообщили о первых испытаниях на людях вакцины, в создании которой участвовал искусственный интеллект. Алгоритмы проанализировали генетические данные тысяч родственных коронавирусов и выделили общие элементы, сохраняющиеся у разных штаммов.

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На основе этих данных исследователи разработали вакцину против сарбековирусов — группы, в которую входят возбудители SARS, COVID-19 и ряд коронавирусов животных. По сути, разработчики стремятся получить защиту не только от уже известных инфекций, но и от вирусов, которые в будущем могут перейти к человеку.

В отличие от препаратов на основе мРНК, новая разработка использует ДНК-технологию. Такие вакцины легче хранить и перевозить. Кроме того, препарат можно вводить без иглы: специальная струя жидкости доставляет его через кожу под высоким давлением.

Испытания показали, что вакцина стимулирует выработку антител, способных распознавать различные виды сарбековирусов. Первое клиническое испытание показало: препарат безопасен и хорошо переносится.

Однако результаты пока скромные: иммунный ответ оказался умеренным. Ученые не знают, как долго сохраняется защита и нужны ли повторные прививки. Предстоят более масштабные исследования в реальных условиях.